ترامب يدعو إلى سحب الجنسية ممن يحرقون العلم الأمريكي

واشنطن ـ د ب أ ـ دعا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إلى عواقب وخيمة لأولئك الذين يحرقون العلم الأمريكي في أعمال الاحتجاج.

وكتب ترامب على موقع تويتر “يتعين ألا يسمح لأحد بأن يحرق العلم الأمريكي- إذا قاموا بذلك، يجب أن تكون هناك عواقب- ربما فقدان الجنسية أو السجن لمدة عام”.

وتعد هذه التصريحات التي يبدو أنها بدون سبب واضح أحدث مثال على ميل ترامب للادلاء بتصريحات مثيرة للجدل على الانترنت.

وكانت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قد ألغت في عام 1989 قوانين حظر حرق العلم، معلنة أنه فعل يهدف إلى التعبير التى يحميها الدستور الأمريكي.