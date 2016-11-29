﻿

ترامب يدعو إلى سحب الجنسية ممن يحرقون العلم الأمريكي

Nov 29, 2016

13

واشنطن ـ د ب أ ـ دعا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إلى عواقب وخيمة لأولئك الذين يحرقون العلم الأمريكي في أعمال الاحتجاج.

وكتب ترامب على موقع تويتر “يتعين ألا يسمح لأحد بأن يحرق العلم الأمريكي- إذا قاموا بذلك، يجب أن تكون هناك عواقب- ربما فقدان الجنسية أو السجن لمدة عام”.

وتعد هذه التصريحات التي يبدو أنها بدون سبب واضح أحدث مثال على ميل ترامب للادلاء بتصريحات مثيرة للجدل على الانترنت.

وكانت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قد ألغت في عام 1989 قوانين حظر حرق العلم، معلنة أنه فعل يهدف إلى التعبير التى يحميها الدستور الأمريكي.

- -

بدون تعليقات

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left