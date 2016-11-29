ممثلون عن حماس لاول مرة في مؤتمر فتح ومشعل يعلن جاهزيتها للشراكة

رام الله ـ أ ف ب ـ شارك ممثلون عن حركة المقاومة الاسلامية (حماس) لاول مرة في مؤتمر حركة فتح الذي افتتح الثلاثاء في رام الله والقى خلاله رئيس المكتب السياسي خالد مشعل كلمة قراها احد نواب الحركة.

وقال مشعل في كلمته التي القاها عضو المجلس التشريعي احمد الحاج علي “نحن في حركة حماس جاهزون لكل مقتضيات الشراكة معكم في فتح ومع كل الفصائل والقوى الوطنية”.

وحضر وفد رسمي عن حماس مؤتمر حركة فتح السابع الذي بدأ اعماله الثلاثاء، في حين ان الحركة كانت منعت اعضاء فتح في العام 2009 من الخروج من قطاع غزة الى الضفة الغربية للمشاركة في المؤتمر السادس الذي عقد في بيت لحم.

واضاف مشعل في رسالته موجها حديثه الى اعضاء المؤتمر “نتمنى لكم النجاح والتوفيق والوصول الى نتائج ايجابية”.

ولم تنجح عدة محاولات المصالحة بين الحركتين منذ ان سيطرت حماس العام 2007 بقوة السلاح على قطاع غزة وكافة مؤسسات السلطة الفلسطينية هناك.