الجيش التركي يفقد الاتصال باثنين من جنوده شمالي سوريا

أنقرة – الأناضول

أعلن الجيش التركي، اليوم الثلاثاء، فقدان الاتصال باثنين من جنوده شمالي سوريا.

وقالت القوات المسلحة التركية، في بيان “انقطع الاتصال بالجنديين اليوم حوالي الساعة 15.30 بالتوقيت المحلي (12.30 تغ) في إطار عملية (درع الفرات) بشمال سوريا”.

وأضافت أن “عمليات البحث عن الجنديين في المنطقة ما تزال جارية”.

ودعماً لقوات “الجيش السوري الحر”، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية لـ”التحالف الدولي”، فجر 24 أغسطس/ آب الماضي، عملية عسكرية في مدينة جرابلس (شمال سوريا)، تحت اسم “درع الفرات”.

ونجحت العملية، خلال ساعات، في تحرير المدينة ومناطق مجاورة لها، وجرى لاحقاً تحرير كل الشريط الحدودي ما بين مدينتي جرابلس واعزاز السوريتين، وبذلك لم يبقَ أي مناطق متاخمة للحدود التركية تحت سيطرة تنظيم “الدولة”.