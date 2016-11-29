﻿أبو الغيط: يحق للأسد الترشح للرئاسة في سوريا

القاهرة ـ «القدس العربي» من منار عبد الفتاح: أثارت تصريحات أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدولة العربية، الكثير من الجدل في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه «على مسؤوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، حيث أيد بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في منصبه، معبراً عن حق الأخير في خوض أي انتخابات رئاسية.

ودافع في تصريحاته عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكشف في حواره عما اعتبره «حالة من العتب بين السعودية ومصر، و»كميناً» نصبه الاتحاد الأفريقي للدول العربية في غينيا الاستوائية»، وفق وصفه.

وفي ما يتعلق بالملف السوري، أكد أبو الغيط أنه لا مانع من دخول الرئيس السوري، بشار الأسد، الانتخابات، إذا كان الشعب يوافق على انتخابه، مشدداً على أن هذا ممكن لكن بعد وقف إطلاق النار، وحال سمحت الفصائل المعارضة بذلك، لأنها قد تعترض على ذلك، حسبما قال. وأضاف أن من يعتقد أن الصراع في سوريا يمكن أن يحسم عسكرياً فهو واهم

وعن ما حدث في «القمة العربية – الأفريقية» في غينيا في الأسبوع الماضي من حضور جبهة «البوليساريو» القمة برغم انسحاب تسع دول عربية، احتجاجا على تمثيلها، أنحى أبو الغيط باللائمة على الاتحاد الأفريقي، متهماً إياه بأنه لم يلتزم بتعهداته للجامعة.

ودافع أبو الغيط عن عدم انسحاب مصر من القمة، التي بلغت ذراها بمشاركة السيسي فيها، قائلاً إن بقاء مصر في القمة العربية أمر جيد للحفاظ على العلاقات العربية -الأفريقية، ودرء التوترات التي حدثت وقتها في انسحاب عدد من الدول العربية، وفق وصفه.

وأخيراً، عن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن «ترامب عدَّل من نغمته ضد العرب والمسلمين بمجرد إعلان فوزه بالانتخابات الأمريكية». وأردف: «ترامب سيقود حرباً ضروساً ضد الإرهاب، وسوف يكون حازماً جداً ضد داعش، وسوف يتبنى الكثير من وجهات النظر الروسية، وسيدعم مصر وفلسطين»، وفق قوله.