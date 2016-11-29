﻿قائد يتحدث مع مواطنيه

السبت مساء. نتنياهو بدون أعلام. بدون ياقة. بدون ماكياج ظاهر. يجلس على الكرسي أمام الكاميرا ويقول: مواطنو إسرائيل، أنا أتحدث اليكم من البيت في قيصاريا، الذي فتحناه أنا وزوجتي على مصراعيه مساء السبت. عائلتان اضطرتا إلى ترك بيتهما في حيفا وعائلة اخرى من أم الفحم جاءوا الينا، اضافة إلى عائلتين وصلتا إلى المنزل الخاص في القدس. جميعهم جاؤوا في ظروف محزنة جدا، لكنهم ملأوا قلوبنا بالسعادة حول طاولة السبت. وأدركنا القليل جدا مما مر على آلاف العائلات في إسرائيل التي فتحت منازلها للآخرين.

مواطنو إسرائيل الأعزاء. أنا فخور بكم. فخور بروحكم الشجاعة. بسخائكم وتضامنكم الذي يتعدى الطائفية والاوساط والأديان. أنا فخور بسكان حيفا الشجعان، عربا ويهودا، آلاف الاشخاص الذين شاهدوا بأسف كيف يحترق منزلهم مع كل ما فيه من أغراض غالية عليهم، بما في ذلك الذكريات.

أنا فخور بالعاملين في البلديات الذين وصلت النار اليهم وعملوا بدون تردد وما زالوا يعملون، وفخور بمن يحاربون النيران، وبالطيارين وبقوات الأمن. لقد أثبتم مجددا ما هي البطولة: القدرة على الوقوف على الأقدام لأيام وليال طويلة وتعريض أنفسكم للخطر للدفاع عن الناس والحيوانات، والقدرة على عدم فقدان ضبط النفس في الظروف الاكثر صعوبة. والأهم من ذلك، القدرة على الحفاظ على مراعاة المشاعر الإنسانية.

أنا أعترف: اخطأت عندما كنت وزيرا للمالية. عملت بنية حسنة وايمان كامل بأن إسرائيل يجب عليها أن تقتصد في النفقات العامة، لكنني كنت مخطئا، الاقتصاد لا يجب أن يكون على حساب الخدمات الحيوية للمواطنين: الشرطة، الاطفائية والانقاذ، جهاز الصحة، الخدمات الثقافية. وقد قررت هذا الاسبوع تغيير هذه السياسة كليا، الامر الذي كان من المفروض عمله بعد كارثة الكرمل، بما في ذلك فتح ممرات فاصلة في محيط المناطق المأهولة، زيادة القوة البشرية للاطفاء واستخدام طائرات اطفاء الحرائق وما أشبه. وكل ذلك سنقوم بتنفيذه بدء من الغد.

في هذا المساء سيجتمع في منزلي وزراء ومهنيون من اجل جلسة مستعجلة سنبلور خلالها عدد القرارات والتطبيق الفوري: توفير غرف في الفنادق، علاج ناجع لتقدير الاضرار واعادة اعمار المنازل والمساعدة النفسية للعائلات واولادها وغير ذلك. نحن لا نحتاج إلى اعمال انتقام، بل نحن نحتاج فقط إلى اعادة الاعمار بشكل سريع. أنا أشكر جميع الدول التي قامت بإرسال الطائرات لمساعدتنا، من كل قلبي. ونحن في الحرائق القادمة لن نحتاج اليها. وشكر خاص لقوات الاطفاء من السلطة الفلسطينية. فالشجاعة المزدوجة التي أظهروها أوجدت لدي الأمل. وأنا أعدكم بأنه بروح هذا الأمل سنعمل على انهاء الصراع المرير بين الشعبين. نعم، هناك من نتحدث معه، وقد حان الوقت لذلك.

المواطنون الأعزاء. الحرائق الكبيرة هي من الكوارث الطبيعية في أيامنا، الاحتباس الحراري، التلوث والاهمال الذي نتعاطى به مع بيئتنا، والاعمال الفردية الغبية ـ كل ذلك يهدد بتدمير الجمال الذي أوجدناه هنا. ومن الآن فصاعدا سنبذل الجهود من اجل منع الحرائق المستقبلية. ولكن إذا شب الحريق من جديد، فإنا على قناعة بأننا نستطيع اطفاءه معا وبنفس الروح الرائعة التي حركتكم في هذه المرة. مواطنو إسرائيل الأعزاء، شكرا لكم.

هآرتس 29/11/2016