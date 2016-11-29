﻿وزير الداخلية السعودي: دول الخليج قادرة على الحفاظ على أمنها

الرياض ـ د ب أ: أكد وزير الداخلية السعودي محمد بن نايف بن عبدالعزيز أن دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على مواجهة المخاطر الأمنية والحفاظ على دولها وشعوبها، مشيرا إلى أن العالم يشهد ظواهر إرهابية تقف خلفها دول ومنظمات وتنظيمات، لم يسمها.

وقال الأمير محمد بن نايف عبدالعزيز ولي العهد وزير الداخلية السعودي، في كلمة له خلال الاجتماع الدوري لوزراء الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي، « إننا قادرون على مواجهة المخاطر الأمنية والحفاظ على دولنا وشعوبنا».

واكد أن «أجهزة الأمنية تعمل وفق رؤية شاملة لمنع الأعمال الإجرامية».

وأضاف «عالمنا يشهد عددا من المتغيرات وانحرافات فكرية ونزاعات طائفية وظواهر إرهابية تقف خلفها دول ومنظمات وتنظيمات»، لم يسمها.

واوضح «مهما كانت قوة وخطورة من يحاول أن يعتدي على أمننا واستقرارنا فإنها تصغر أمام صلابة موقفنا وقسوة ردنا»، مؤكدا أن «أجهزتنا الأمنية تعمل باحترافية عالية تستبق الفعل الإجرامي قبل حدوثه وتردع المعتدي».

وأشار إلى «اعتزازه بوجود وعي وطني ونعمل على استمراره واتساع نطاقه بين أفراد مجتمعنا ومختلف مؤسساتنا وهيئاتنا المعنية». وكان وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي وصلوا إلى الرياض أمس الثلاثاء للمشاركة في الاجتماع الدوري الخامس والثلاثين لوزراء الداخلية في دول المجلس الست.