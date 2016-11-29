﻿يسرا وناهد السباعي ولبلبة يفتتحن أسبوع أفلام العنف ضد المرأة الأفريقية

القاهرة – «القدس العربي»: يقيم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بالتعاون مع الجمعية الأفريقية واللجنة القومية للاتحاد الأفريقي وصندوق التنمية الثقافية، أسبوع لأفلام العنف ضد المرأة الأفريقية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حتى 2 الشهر المقبل في قاعة سينما الهناجر في دار الأوبرا المصرية وتبدأ العروض في تمام الساعة السابعة مساء.

يحضر حفل الافتتاح للأسبوع النجمات (يسرا – هالة صدقي – لبلبة – بشرى – يسرا اللوزي – درة – ناهد السباعي – مادلين طبر – منال سلامة والمخرجة إنعام محمد علي والمخرجة شويكار خليفة) وسفراء دول (الكونغو الديمقراطية – أوغندا – ليسوتو – رواندا – الكاميرون – السنغال – أثيوبية).

وستعرض أفلام ساحرة الحرب (الكونغو الديمقراطية)، قصة كامبالا (أوغندا)، العفو (رواندا )، ألما (الكاميرون)، موسونجوا (ليسوتو)، بطول شجرة الباوباب (السنغال).

ويفتتح الأسبوع السفير محمد نصر الدين.. رئيس الجمعية الأفريقية في الاتحاد الأفريقي ود. آمنة فزاع مندوب الجمعية ورئيس نادي المرأة الأفريقية.

كما يحضر الحفل رئيس شرف الدورة السادسة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية المخرج خالد يوسف، واللجنة العليا للمهرجان الكاتب يوسف القعيد والفنانون سلوى محمد علي وصبري فواز والناقد فاروق عبد الخالق، السيناريست سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والمخرجة عزة الحسيني مديرة المهرجان والمخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية.