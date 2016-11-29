﻿الأمم المتحدة تحذر من وضع «مخيف» في شرق حلب جراء التصعيد العسكري

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»: وصفت الأمم المتحدة الثلاثاء الوضع في شرق مدينة حلب السورية بـ»المخيف» بعدما دفع التقدم السريع لقوات النظام السوري داخل مناطق سيطرة الفصائل المعارضة نحو 16 ألف مدني إلى الفرار نحو مناطق أخرى.

دبلوماسيا، طالب وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت الثلاثاء مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع فوري لبحث تطورات الوضع في حلب وسبل تقديم المساعدات للسكان المحاصرين.

ومع استمرار عمليات الفرار من مناطق الاشتباك بين قوات النظام والفصائل في حلب، أعرب رئيس العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة ستيفن اوبراين الثلاثاء عن «غاية القلق على مصير المدنيين بسبب الوضع المقلق والمخيف في مدينة حلب».

وخسرت الفصائل المعارضة أمس الاثنين كامل القطاع الشمالي من الأحياء الشرقية إثر تقدم سريع أحرزته قوات النظام وحلفاؤها في إطار هجوم بدأته منتصف الشهر الحالي لاستعادة السيطرة على كامل مدينة حلب. ودفعت الاشتباكات الآلاف إلى الفرار.

وقال إن «كثافة الهجمات على أحياء شرق حلب في الأيام الأخيرة» أجبرت حوالي 16 ألف شخص على «الفرار إلى مناطق أخرى من المدينة».

ولا يشمل هذا العدد الآلاف من المدنيين الذين نزحوا داخل الأحياء الشرقية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأحصى المرصد الثلاثاء فرار أكثر من سبعة آلاف مدني إلى حي الشيخ مقصود ذي الغالبية الكردية وأكثر من خمسة آلاف إلى مناطق تحت سيطرة قوات النظام، بعد حصيلة سابقة الاحد أفادت بنزوح عشرة آلاف مدني خارج الأحياء الشرقية.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن الثلاثاء أن آلاف نزحوا منذ ليل الاثنين الثلاثاء إلى مناطق سيطرت عليها قوات النظام في اليومين الأخيرين وتحديدا من حيي الشعار وطريق الباب اللذين يشكلان حاليا خطوط المواجهات بين طرفي النزاع وفيهما كثافة سكانية مرتفعة.

انحدار نحو الجحيم

وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي بتينا لوشر الثلاثاء في جنيف إن المدنيين في شرق حلب يواجهون ظروفا «رهيبة» واصفة الوضع بأنه «انحدار بطيء نحو الجحيم».

وحتى بدء الهجوم، كان يعيش أكثر من 250 ألف شخص في الأحياء الشرقية في ظروف صعبة نتيجة حصار بدأته قوات النظام قبل حوالي أربعة أشهر. ودخلت آخر قافلة مساعدات إنسانية إلى مناطقهم في تموز/يوليو الماضي.

وهي المرة الأولى، بحسب المرصد، التي ينزح فيها هذا العدد من السكان من شرق حلب منذ 2012 حين انقسمت المدينة بين أحياء شرقية تحت سيطرة الفصائل وغربية تحت سيطرة قوات النظام.

ووجهت الأمم المتحدة الاثنين نداء عاجلا إلى الأطراف المتحاربة ليتوقفوا عن قصف المدنيين في شرق حلب، معربة عن «قلقها البالغ» حيال مصير المدنيين الواقعين بين نارين «في ظروف مروعة».

وأظهرت مقاطع فيديو دمارا هائلا في شرق حلب في وقت شاهد مراسل الوكالة في شرق حلب عشرات العائلات معظم أفرادها من النساء والأطفال، تصل تباعا سيرا على الأقدام. ويعاني أفرادها من الإرهاق والبرد الشديد والجوع، حتى أن بعضهم ليس بحوزته المال لشراء الطعام.

وأعلن جهاز الدفاع المدني في شرق حلب الاثنين نفاد كامل مخزونه من الوقود، ودعا جميع «المنظمات الإنسانية والإغاثيّة والطبيّة التدخل السريع لوقف الكارثة الإنسانية التي يعيشها المدنيون».

وقال الناطق باسم الدفاع المدني في حي الانصاري إبراهيم أبو الليث بصوت متقطع «النزوح جماعي والمعنويات منهارة (..) تنام الناس على الأرض. لا مأكل ولا مشرب ولا مأوى أو ملجأ».

اجتماع فوري

إزاء ما وصفه بـ»الكارثة الإنسانية» في شرق حلب، طالب وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت الثلاثاء مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع «فورا» من أجل «النظر في الوضع في هذه المدينة الشهيدة وبحث سبل تقديم الإغاثة لسكانها».

وقال في بيان «ثمة حاجة ملحة أكثر من أي وقت لتطبيق وقف للأعمال الحربية والسماح بوصول المساعدة الإنسانية بدون قيود».

ومن المقرر عقد محادثات بشأن سوريا الثلاثاء في مجلس الأمن الدولي، لكنها ليست على ارتباط بالوضع في حلب.

وتشكل سيطرة قوات النظام على أكثر من ثلث الأحياء الشرقية وفق المرصد، الخسارة الأكبر للفصائل المعارضة منذ سيطرتها على شرق المدينة في 2012.

في المقابل، يعد تقدم النظام أكبر انتصاراته بعدما استعاد المبادرة ميدانيا منذ بدء روسيا حملة جوية مساندة له قبل أكثر من عام، وفي ظل عجز دولي كامل إزاء إيجاد حلول لتسوية النزاع المستمر منذ أكثر من خمس سنوات.

وأفاد المرصد السوري الثلاثاء بمقتل عشرة مدنيين على الأقل جراء غارات شنتها طائرات روسية على حي باب النيرب الواقع تحت سيطرة الفصائل، في وقت تركزت الاشتباكات العنيفة بين الطرفين في حيي طريق الباب والشعار الملاصقين لحيي جبل بدرو والصاخور الاستراتيجي اللذين خسرتهما الفصائل أمس الأول.

وذكرت صحيفة «الوطن» السورية القريبة من دمشق في عددها أمس الثلاثاء أن الجيش بدأ الاثنين «المرحلة الثانية من عمليته العسكرية الهادفة إلى تحرير الأحياء الشرقية من حلب باقتحام «الأحياء الجنوبية منها».

وأوضحت أنه «في حال سيطرة الجيش على حي طريق الباب، يغدو بمقدوره الوصول إلى حي الشعار الذي يعد من أهم معاقل جبهة النصرة» التي بات اسمها جبهة «فتح الشام» بعد فك ارتباطها عن تنظيم «القاعدة».

إلى ذلك قال كبير مفاوضي المعارضة السورية جورج صبرا إن خسارة الجزء الشرقي من مدينة حلب، الخاضع لسيطرة المعارضة، لن تعني انتهاء المعركة ضد حكم الرئيس السوري بشار الأسد.

وشدد في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي.» على أن خسارة حلب تعني أن الأمل بالتوصل إلى اتفاق سلام أضحى أكثر صعوبة، ولكنه أكد أن خسارة حلب «لن تكون نهاية للثورة».

وقال إن «حلب مدينة مهمة للثورة، إلا أنها ليست آخر مكان»، مضيفا :»لدينا الآن العديد من المناطق تحت سيطرة الجيش السوري الحر».

واستطاعت القوات الحكومية السيطرة على أكثر من ثلث المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شرق حلب، ما دفع بفصائل المعارضة للانسحاب إلى أماكن أقوى دفاعياَ.

وحذر صبرا من تداعيات الحملة العسكرية التي تشنها القوات السورية الحكومية وحلفاؤها، مشيراً إلى أنها «تقضي على جزء من العملية السياسية». وأردف «ما من أحد يفكر في الحلول السلمية في ظل هذه الظروف الحالية».