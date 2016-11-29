تعقيبا على مقال د. بشير موسى نافع: علاقات تركيا مع الغرب الأطلسي في واحدة من أسوأ لحظاتها

خط أحمر

هم يريدون قطع البدائل عن تركيا والتي تتمثل في التوجه نحو الشرق كبديل عن الاتحاد الأوروبي والسماح لحزب العمال الكردستاني بالتحكم في الشريط الحدودي واستنزاف تركيا بحرب مستمرة يكون هذا الحزب رأس الحربة فيها. إن نجاح تركيا يغيظهم ويقلقهم وبالذات بعد فشل الانقلاب. دولة يمثلها الإسلام ولو بنسبة 51 في المئة هو خط أحمر لهم.

يوسف بن تشافين

تعقيبا على مقال يحيى الكبيسي: العراق

تسوية ومصالحة

أن ما تدعى تسوية هي في جزء كبير منها تتضمن مصالحة. ولكن كيف تتم مصالحة بين ضحايا الغزو والاحتلال، وهم بالملايين من قتلى وجرحى ومعوقين ونازحين ومشردين، وبين من يفترض من أهليهم، وهم من دعا وبرّر ورحّب وهلّل ومدّ يداً للغزاة المحتلين وفي الوقت نفسه شيْطنَ و جرّم من استنكر ودعا لمواجهة الغزاة المحتلين. الكثير بل غالبية من عارض الغزو والاحتلال ليسوا من أتباع النظام السابق بل واستنكروا الكثير من ممارساته التي كانت الملايين من كل الطوائف مجبرة على الخوض في ركابها فأين استنكار أفعال من مشى على طريق الغزاة؟ وهؤلاء أيديهم ملطخة بدماء الأبرياء. بصراحة ستستمر دورة العنف لسنين طويلة.

د محمد شهاب أحمد – بريطانيا