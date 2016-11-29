﻿وقف إنتاج برنامج عائلة كاردشيان بعد أحداث مأساوية

لوس انجليس – د ب أ: ذكرت تقارير أنه تم وقف إنتاج برنامج «كيبينغ اب وذ ذا كاردشيان» حتى نهاية العام .

وأفادت صحيفة «دhيلي ميل» البريطانية بأنه لم يتم تصوير حلقات من البرنامج منذ الثالث من تشرين أول/اكتوبر، عندما تعرضت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان لعملية سرقة في باريس .

ويشار إلى أنه تم نقل زوج كيم المغني كاني ويست للمستشفى الأسبوع الماضي، بعد إصابته بانهيار، حسب ما أشارت تقارير .

وقال موقع «تي أم زد» المعني بأخبار المشاهير «لقد تقرر الآن أن أسرة كاردشيان بأكملها سوف تتوقف عن تصوير البرنامج حتى نهاية العام وربما تطول الفترة».

ويذكر أن البرنامج من نوعية «تلفزيون الواقع»، حيث يتم تصوير أحدث حياة أفراد الأسرة الوالدة كريس جينر وبناتها كيم وكلوي وكورتني وكايلي وكيندال كاردشيان .

قالت مصادر إن كيم تعيد التفكير في كل شيء في ضوء الأحداث الأخيرة التي وقعت لها ولزوجها .