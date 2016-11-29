﻿كارتر يدعو أوباما للاعتراف بدولة فلسطين

رام الله – «القدس العربي»: دعا الرئيس الأمريكي الأسبق، جيمي كارتر، إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما، لإصدار قرار يقضي باعتراف أمريكا بدولة فلسطين، قبل مغادرة البيت الأبيض، وكذلك إصدار مجلس الأمن قراراً جديداً يتضمن معايير حل الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال في مقاله الذي نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» إنه لا يعرف بعد سياسة الإدارة الأمريكية المقبلة تجاه إسرائيل وفلسطين لكنه يعلم أن حل الدولتين يواجه خطراً كبيرا قائلا: «إنه على قناعة أن الولايات المتحدة لا يزال بإمكانها تشكيل مستقبل الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني قبل تولي الرئيس الأمريكي الجديد مهام منصبه».

وبحسب رؤية كارتر فإن»الاعتراف الدبلوماسي الأمريكي بدولة فلسطين كما فعلت من قبل 137 دولة في العالم ومساعدة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يمثلان خطوة بسيطة لكنها حيوية من شأنها التسهيل على الدول الأخرى التي لم تعترف بعد بفلسطين الاعتراف بها وكذلك تسهيل إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي حول مستقبل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي».

واعتبر الرئيس الأسبق أن «قرار مجلس الأمن الدولي 242 عام 1967 شكّل أساس اتفاقيات «كامب ديفيد» سنة 1978»، موضحاً أن «ذلك القرار أرسى مبادئ أساسية وهي انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في حرب 1967 ورفض الاستيلاء على الأراضي بالقوة والحاجة للعمل من أجل سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط تتمتع خلاله كل دول المنطقة بالأمن». وحذر كارتر من أنه وبعد 38 عاماً من اتفاقيات «كامب ديفيد» يواجه الالتزام بالسلام خطر الزوال. وأشار إلى بناء إسرائيل المزيد من المستوطنات وتحصين احتلالها الأراضي الفلسطينية، وإبعاد الفلسطينيين، وإلى أن أكثر من 4.5 مليون فلسطيني يعيشون في الأراضي المحتلة أغلبهم تحت الاحتلال العسكري ولا يتمتعون بالمواطنة الإسرائيلية ولا يشاركون في الانتخابات الإسرائيلية. وذكر كارتر في مقاله أن هناك ستمئة ألف مستوطن إسرائيلي في الأراضي الفلسطينية يتمتعون بمكاسب المواطنة والقوانين الإسرائيلية، وأن هذه العملية تعجّل بترسيخ واقع الدولة الواحدة الذي من الممكن أن يقضي على الديمقراطية الإسرائيلية وينتج عنه تكثيف الإدانة العالمية لإسرائيل.

ودعا كارتر مجلس الأمن إلى إصدار قانون يتضمن معايير حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي الذي يؤكد عدم شرعية المستوطنات خارج حدود 1967 والحق في الأمن والسلام لإسرائيل وفلسطين، وتجريد الدولة الفلسطينية من السلاح وقوات لحفظ السلام تحت إشراف الأمم المتحدة وتطبيق معاهدات جنيف والاتفاقيات الأخرى حول حماية حقوق الإنسان ودعم أي اتفاقية توصل لها الطرفان حول اللاجئين الفلسطينيين.

واختتم مقاله بالقول: إن «الاعتراف الأمريكي بدولة فلسطين وعضوية الأمم المتحدة الكاملة لفلسطين وقرار مجلس الأمن الدولي القائم على القانون الدولي، ستضع الأساس لدبلوماسية المستقبل وتعزز موقف القيادة الفلسطينية المعتدلة وترسل تأكيدا واضحا للجمهور الإسرائيلي بالاعتراف العالمي بإسرائيل وأمنها، كما أنها تمثل الوسيلة الوحيدة لمواجهة حل الدولة الواحدة الذي تفرضه إسرائيل على نفسها وعلى الفلسطينيين».