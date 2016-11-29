﻿أردوغان يطلب من ريفلين التعامل بحساسية مع قانون منع الاذان

الناصرة ـ «القدس العربي»:طلب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الثلاثاء، من نظيره الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، أن «تتعامل إسرائيل بحساسية»، مع قانون منع الاذان، «كما يليق بقضايا حرية التعبير وحرية العبادة».

ورد ريفلين على الرئيس التركي، بالقول إن «إسرائيل ستواصل السماح لكل شخص بحرية العبادة سواء كان مسلماً أو مسيحياً أو يهودياً».

وكان ريفلين، قد اتصل بالرئيس التركي، وشكره على المساعدة التي قدمتها بلاده في إخماد الحرائق،

وأعرب عن تقديره للطيارين الأتراك الذين التقاهم والذين «قاموا بعمل رائع» حسب قوله.

وأضاف: «نحن نقدر جداً ما يفعلونه، وأريد شكرك من أعماق قلوبنا على قرار إرسال المساعدة لنا، حين احتجنا إليها في محاربة النار. لقد ساعدنا طياروكم جداً بشجاعتهم وقدراتهم».

كذلك، شكر أردوغان، ريفلين ، قائلاً :«فور معرفتي بامــتداد الحرائق، طلبت إرسال الطائرات والطواقم للمساعدة». وأضاف أن «العلاقات بين تـركيا وإسرائيل تمر في خطوات جديدة وأن السفير التركي سيبدأ عمله قريباً».