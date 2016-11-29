﻿الحكومة الفلسطينية استعرضت إنجازاتها في قطاع غزة

رام الله – «القدس العربي» : استعرضت حكومة الوفاق الفلسطينية، خلال جلستها الأسبوعية التي عقدتها أمس الثلاثاء، في رام الله، تقريراً حول الإنجازات التي حققتها في قطاع غزة منذ تشكيلها، وحتى الآن، والتي شملت قطاع الحكم الرشيد وبناء المؤسسات وقطاع الحماية والتنمية الاجتماعية وقطاع البنية التحتية وقطاع التنمية الاقتصادية والتشغيل، حيث بلغت قيمة الإنفاق حوالى 4.2 مليار دولار وقيمة المشاريع قيد التنفيذ 658 مليون دولار.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، إن «هذه الإنجازات كانت ثمرة من ثمار عمل الحكومة الدؤوب والمثابر النابع من الالتزام العميق، والقناعة الراسخة بضرورة تخطي أي عقبات رغم جسامتها وتنفيذ المهام التي ألقيت على عاتقها وفق ما جاء في خطاب التكليف الصادر عن سيادة الرئيس والمتمثلة بطي صفحة الانقسام وتجاوز آثاره المدمرة ومعالجة الندوب والجروح العميقة التي تسبب بها، من خلال إعادة توحيد مؤسسات الدولة».

وشدد على أن الحكومة «حملت على كاهلها مهمة إعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي الوحشي الأخير عام 2014»، مؤكداً أن «دولة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة نتيجة حصاره الظالم المضروب حوله للعام العاشر على التوالي ونتيجة الحروب الوحشية والاعتداءات اليومية المتكررة عليه، التي أحالت حياتهم إلى جحيم».

وأضاف: «إزاء حملة التضليل ونشر المزاعم وبث الافتراءات دون وجه حق، ودون أي سند أن الحكومة لم تقم بمهامها ولم تتحمل مسؤولياتها تجاه أهلنا في قطاع غزة فإن الحكومة تؤكد على أنها قد وضعت منذ اليوم الأول لتشكيلها في صدارة سلم أولوياتها خدمة المواطن الفلسطيني في كافة أماكن وجوده».وتابع: «هبت الحكومة منذ اليوم الأول للعدوان الأخير على القطاع لنجدة أهلنا ووضعت كل ما في حوزتها من إمكانيات وما لديها من الوسائل لدعم صمود شعبنا في وجه الوحشية الإسرائيلية، وبادرت فور انتهاء العدوان إلى عقد مؤتمر القاهرة لحشد التمويل اللازم من أجل إعادة إعمار ما هدمه العدوان في القطاع».

وأعتبر الحمد الله أن «الحكومة أعادت ترتيب أولوياتها وتوزيع الموارد المالية المحدودة لديها نتيجة التراجع الكبير في الدعم الخارجي للخزينة العامة ووضعت إغاثة أبناء شعبنا في قطاع غزة وإيجاد المأوى لهم وتخفيف معاناتهم وتوفير أساسيات الحياة الكريمة لهم والشروع في إعادة إعماره باعتبارها المهمة الأولى التي لا يتقدمها ولا يعلو عليها أي مهمة أخرى»، مشدداً على أن «ما فعلناه ويجب أن نواصل فعله هو واجب علينا بقدر ما هو حق لأهلنا في القطاع الصامد الصابر».

كما أكد «مواصلة ما تم البدء به من مساعٍ وجهود من أجل إنجاز هدف إعادة الإعمار وتشييد البنى التحتية، ومرافق الخدمات العامة رغم كافة القيود والمعيقات والأزمة المالية الخانقة»، قائلاً: «لن نلتفت لما يروجه أعداء النجاح ونعيد التأكيد على أننا سنواصل تحمل مسؤولياتنا وسنقلب كل حجر بحثاً عن فرصة حقيقية لإنهاء الانقسام البغيض واستعادة وحدة الوطن ومؤسساته وتخفيف معاناة شعبنا وتعزيز صموده، ومواصلة حشد الجهود لحث الدول والجهات المانحة على تحويل الأموال التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة».

في غضون ذلك، طالب القيادي في حركة «فتح»، رأفت عليان، الحكومة الفلسطينية، بضرورة تحمل مسؤوليتها اتجاه الأزمة المالية والديون المتراكمة على مستشفى المقاصد ومستشفى المطلع وكافة المستشفيات في المدينة المقدسة.

ودعا لوضع المستشفيات المقدسية على سلم أولويات الحكومة لأنها أصبحت مهددة بالإغلاق.

وبين عليان، في بيان، أن «جمعية المقاصد الخيرية ومستشفى المطلع يعتبران من أهم المؤسسات الوطنية المتبقية في القدس بعد أن أغلق الإحتلال الكثير من المؤسسات لذا يجب أن تكون هنالك رؤية وطنية في ضرورة تعزيز ما تبقى من مؤسسات في القدس خاصة قطاعي الصحة والتعليم».

وذكر أن «الديون المتراكمة على الحكومة الفلسطينية وصلت إلى ما يقارب 120 مليون دولار في مستشفى المقاصد وحده»، مؤكداً أن «حجم التحويلات المرضية التي تستوعبها مستشفيات القدس من خلال وزارة الصحة الفلسطينية كبيرة في ظل عدم التزام الحكومة في تسديد فواتير هذه التحويلات».

وأضاف أن «مستشفيات القدس الوطنية والتي تستوعب مئات الموظفين من أبناء شعبنا وخاصة أبناء القدس وتحتضن آلاف الحالات المرضية سواء من الضفة الغربية أو قطاع غزة تحتاج إلى وقفة جدية للحكومة الفلسطينية أمام مسؤولياتها في توفير وتغطية كافة المستحقات عليها قبل فوات الأوان».

وتابع : «نحن نعلم جيدا الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية نتيجة عدم التزام الدول العربية بالتزاماتها المالية ولكن يجب أن تكون أولويات الصرف لدى الحكومة باتجاه القدس في ظل استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمدينة المقدسة ومحاولة تهويدها».

وطالب عليان، العرب والمسلمين، أن «يقفوا أمام مسؤولياتهم اتجاه القدس وتعزيز صمود المقدسيين، وان يوفوا بالتزاماتهم فقط والتي أصبحت حبرا على ورق وخاصة ما سمي بشبكة الأمان العربية».