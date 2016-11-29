﻿في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: دعوات لإنهاء الاحتلال واستعادة الحقوق المشروعة

غزة ـ بيروت – «القدس العربي» : أحيا الفلسطينيون، أمس الثلاثاء، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وسط دعوات لإنهاء الاحتلال، وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.

ودعت الفصائل الفلسطينية خلال وقفة نظمت أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة غزة، إلى ضرورة إنهاء الاحتلال، وإعطاء الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير.

وشارك ممثلو الفصائل وحشد من المواطنين في الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة غرب مدينة غزة، ورفعوا أعلاما فلسطينية، ولافتات تنادي بإنهاء الاحتلال، وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة. وأكدت قيادة القوى الفلسطينية، في بيان، على «أهمية الدعوة لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لتطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، خاصة الذي يضع سقفا زمنيا لإنهاء الاحتلال واستعماره الاستيطاني ويمكن الفلسطينيين من الوصول إلى حقوقهم الثابتة في العودة والاستقلال».

وأكدت حركة «فتح» في هذه المناسبة، احترامها وتقديرها لكل الشعوب الدول التي أقرت هذا اليوم لجعله يوما عالميا للتضامن مع الشعب الفلسطيني. واعتبرت هذا اليوم بمثابة تذكير للأمم والشعوب والحكومات بحق الشعب الفلسطيني التاريخي والطبيعي في أرض وطنه فلسطين. وشددت على أن قرار الأمم المتحدة بتخصيص يوم للتضامن مع الشعب الفلسطيني «يؤكد لكل باحث عن الحقيقة في الصراع مع مشروع الاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي على أرضنا، أن العالم بشعوبه الحرة، ودول المعنية بالانتصار لحقوق الإنسان أينما كان لا يمكنها التغاضي عن الظلم التاريخي الذي لحق بشعب وأرض فلسطين، من القوى الاستعمارية، وأنها معنية برفع هذا الظلم، عبر تثبيت حق الشعب الفلسطيني في العيش في وطنه حرا مستقلا بدولة ذات سيادة».

وأشارت إلى أن «انعقاد المؤتمر السابع للحركة في مثل هذا اليوم لم يكن مصادفة، وأنه يحمل رسالة تعيد التذكير بمبادئ وأهداف فتح وبصلابتها وتمسكها بالثوابت وبتجسيم طموحات وآمال الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال» كذلك، طالبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي المجتمع الدولي بالبدء في عملية «التصحيح التاريخي» والوقوف أمام مسؤولياته العالمية لإعلاء شأن العدالة والكرامة للجميع بما في ذلك ما يتعلق بالحقوق الفلسطينية الإنسانية والقانونية.

كما دعا تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس دائرة شؤون المغتربين، المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته والتحرك العاجل من أجل توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.

وقالت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» في بيان إن الشعب الفلسطيني والعالم يحيي هذه المناسبة باعتبار ذكرى قرار التقسيم رقم (181) يوماً لـ «لفت أنظار العالم إلى قضية الشعب الفلسطيني ومعاناته جراء استمرار الاحتلال، والتأكيد على حقوقه غير القابلة للتصرف حسب القرارات الأممية المتعاقبة في الاستقلال والسيادة وعودة اللاجئين».

وطالبت بتحويل يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني إلى واقع بعيداً عن «الشعارات اللفظية»، ودعت الأمم المتحدة لفرض حماية دولية مؤقتة للشعب الفلسطيني وفك الحصار، وإدانة ومحاكمة الاحتلال على جرائمه في المحاكم الدولية، كمقدمة لإنهاء الاحتلال.

أما جبهة التحرير الفلسطينية، فاعتبرت أن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جاء «تعبيرا حقيقيا عن عدالة قضيتنا الوطنية، وتأكيدا على حق شعبنا في استعادة حريته، وعودته لدياره التي شرد منها، وممارسة حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس». ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بيانا للخارجية المصرية، أكدت خلاله على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه حماية حقوق الشعب الفلسطيني، وتصحيح الأوضاع في الأراضي المحتلة.

وأكدت الخارجية المصرية على ما تتمتع به القضية الفلسطينية من مكانة في الوجدان المصري، وما تمثله من أولوية بالنسبة لسياستها الخارجية. أشار البيان إلى أن إحياء ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني «يوفر فرصة لاستعادة الزخم والاهتمام بالقضية الفلسطينية من قبل المجتمع الدولي، ولتعزيز الجهود المبذولة في هذا الصدد لتكون أكثر قدرة على التأثير وإيقاظ ضمير العالم تجاهها».

في السياق ذاته، أحيت المخيمات الفلسطينية في لبنان، المناسبة حيث أقامت «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» في مخيم عين الحلوة وقفة تضامنية بحضور ممثلين عن الفصائل والقوى الفلسطينية والمؤسسات الأهلية والاجتماعية وقيادة وأنصار الجبهة في المخيم، تقدمهم عضو اللجنة المركزية، خالد يونس أبو ايهاب. والقى كلمة منظمة التحرير الفلسطينية مسؤول حزب الشعب الفلسطيني في صيدا عمر النداف فأكد أن «المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الكاملة عن تمادي العدو الصهيوني بانتهاكاته»، داعياً القوى الفلسطينية بكل اطيافها إلى «الالتفاف حول إعادة فتح حوارات فلسطينية تؤدي الى إنهاء الانقسام».

ودعا الحكومة اللبنانية الى «إقرار الحقوق المدنية والإنسانية للشعب الفلسطيني».

وألقى كلمة الجبهة الديمقراطية مسؤولها في مخيم عين الحلوة فؤاد عثمان الذي حمّل «المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن غض النظر عن سياسة العدو الصهيوني بارتكاب المجازر وممارسة مصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان». وطالب عثمان «العهد الجديد في لبنان بأن تكون هناك مرحلة جديدة تسودها الاخوة ومد جسور الثقة بين الشعبين بما يعزز العلاقة المشتركة عبر فتح حوار فلسطيني لبناني يستند الى إقرار الحقوق المدنية والإنسانية».

وعن الجدار في عين الحلوة، أكد أن «لا جدران بين أبناء الشعب الواحد والقضية الواحدة»، متمنياً طي الجدار بإزالته، ومؤكداً أن «ما يحتاجه شعبنا هو مد جسور الثقة وتعزيز العلاقة والروابط الأخوية عبر إقرار الحقوق المدنية والإنسانية».

وأعتبر أن «المدخل الرئيسي لذلك ليس بالجدران بل بفتح الحوار بين القوى السياسية الفلسطينية واللبنانية». كذلك دعت قيادة الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية في شمال لبنان، في بيان، لمناسبة ذكرى تقسيم فلسطين إلى «اعتبار هذه الذكرى يوماً للتضامن مع الشعب الفلسطيني»، مؤكدة «الاستمرار في المقاومة حتى دحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف وحق عودة اللاجئين».وأحيت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) في مقرها في العاصمة اللبنانية بيروت، المناسبة. وشارك في إحياء الفعالية، وفق وكالة «الأناضول»، ممثلون عن دول أجنبية ودبلوماسيون عرب إلى جانب ممثلو منظمات أهلية فلسطينية ولبنانية. وخلال كلمتها بالفعالية، اعتبرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة الأمينة التنفيذية لـ»إسكوا» ريما خلف، أن «سياسات التمييز التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية هي التي تجعل كل الآفاق مسدودة أمام الفلسطينين». وأوضحت أن «إسرائيل تنتهك القانون الدولي، وتقتل المدنيين الفلسطينيين».

واستنكرت الأنشطة الاستيطانية، التي وصفتها بـ«غير القانونية». وفي المواقف الرسمية اللبنانية، أكد رئيس الجمهورية ميشال عون، أن «إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ العام 1977، يجب أن يشكِّل حافزاً للمنظمة الدولية، لحضِّ الدول الأعضاء على الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عنها، والمتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها القرار رقم 194 الذي ينص على حقِّ اللاجئين في العودة إلى ديارهم». وشدد على أن «القضية الفلسطينية العادلة المتمحورة حول حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المسلوبة منذ العام 1948، على الأرض التي اغتصبتها إسرائيل منه، هي جوهر إنساني لا يجوز التراخي في الدفاع عنه، حتى لا تظل العدالة الدولية عرضة لاستباحة الأقوى على هذه الأرض». وأشاد بالنضال الفلسطيني «الذي أبقى هذه القضية حيَّة في ضمير العالم بعد قرابة سبعين سنة على النكبة»، داعياً «كل الأطراف الفلسطينية إلى البقاء رزمة واحدة حول القضية الأم».

وحيّا عون «الفلسطينيين الذين يعيشون في لبنان، منذ تهجيرهم القسري»، مشيراً إلى «أن اللبنانيين الذين فتحوا لهم قلوبهم، هم المتضامنون الأول مع قضيتهم العادلة».

كذلك، صدر عن رئيس مجلس النواب رئيس الاتحاد البرلماني العربي نبيه بري، بيان أكد فيه أن «القضية الفلسطينية تبقى بوصلة الشعوب العربية والقضية الاولى حتى ينتصر الحق على الباطل وتقوم الدول الفلسطينية المستقلة الحرة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف».

وصادف يوم أمس اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي أقرته الأمم المتحدة، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، وفقا للولايات المخولة من الجمعية العامة في قراريها 32/40 ب المؤرخ في الثاني من ديسمبر 1977، و34/65 د المؤرخ 12 ديسمبر/ كانون الأول 1979، والقرارات اللاحقة بشأن قضية فلسطين.

ويتم الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، من خلال إقامة فعاليات العديد من الفعاليات السياسية والجماهيرية، تشارك فيها حركات تضامن مع الشعب الفلسطيني.

ومن المقرر أن تعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف جلسة خاصة احتفالا باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.