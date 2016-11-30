﻿وزارة النفط العراقية ترحب باستعدادإقليم كردستان لتسليم النفط مقابل رواتب الموظفين

بغداد ـ «القدس العربي»: رحبت وزارة النفط العراقية، بإعلان حكومة إقليم كردستان، حول استعدادها لتسليم النفط المستخرج من حقول الإقليم وبعض حقول محافظة كركوك إلى الحكومة الاتحادية مقابل دفع رواتب موظفي الإقليم.

وشددت الوزارة في بيان لها «على أهمية استلامها النفط المستخرج من حقول الإقليم وبعض حقول كركوك وتصديرها وفق الآليات الرسمية والقانونية المتبعة من قبل شركة تسويق النفط العراقية [سومو] من حيث دقة الكميات المصدرة من النفط الخام والايرادات المتحققة والتي تذهب تلقائياً إلى الخزينة الاتحادية حيث يتم توزيعها حسب الموازنة التشغيلية والاستثمارية، التي تحظى سنوياً بمصادقة مجلس النواب».

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني اعلن مؤخراً «اذا كانت بغداد مستعدة لدفع الرواتب فإننا مستعدون لمعالجة المشاكل ومنها في الملف النفطي». وأشار بيان الوزارة إلى ان «الحكومة الاتحادية ووزارة النفط تؤكدان أن رواتب الإقليم تدفع من قبل حكومة الإقليم وان عدم التزام حكومتها بالاتفاق المبرم مع الحكومة الاتحادية وامتناعها عن تسليم الكميات المتفق عليها من النفط الخام المستخرج من حقول الإقليم سبب عجزاً في الموازنة الاتحادية للأعوام الماضية».

وحمل البيان حكومة الإقليم مسؤولية عدم صرف الرواتب، حيث اشار إلى أن «رئيس الوزراء حيدر العبادي قد اعلن في اكثر من مناسبة استعداد الحكومة دفع رواتب موظفي الإقليم في حالة تسليم النفط، إلا ان حكومة إقليم كردستان لم تطبق هذه الالية، مما يؤكد ان الحكومة الاتحادية لا تتحمل مسؤولية تأخير صرف مستحقات الإقليم ورواتب الموظفين».

واكدت الوزارة ان «قيام حكومة الإقليم بتصدير النفط المستخرج من حقول الإقليم وبعض حقول كركوك بشكل مستقل ودون علم الحكومة الاتحادية ووزارة النفط وبيعه بأقل من الأسعار التي تعتمدها شركة تسويق النفط [سومو] في تعاملاتها الخارجية قد ألحق ضرراً بالإيرادات المالية للبلاد وللإقليم».

وشددت وزارة النفط «على أن الحكومة الاتحادية والوزارة حريصتان على التخفيف من معاناة ابناء شعبنا في الإقليم والاسراع في صرف رواتب المواطنين وتقاسم رغيف الخبز مع ابناء العراق في المحافظات الاخرى، آملين الاتفاق مع حكومة الإقليم على آليات جديدة واضحة تلزم الطرفين على الالتزام بالاتفاق وتنفيذه بشفافية عالية وبما يحقق الفائدة لأبناء العراق».

يذكر ان الأزمة المالية الحادة التي تعاني منها حكومة الإقليم تعود إلى خلافات مع بغداد حول تسليم عائدات نفط شمال العراق المصدر من الإقليم عبر تركيا، مما دفع بغداد إلى قطع حصة الإقليم من الميزانية الاتحادية.

من جهة اخرى، رحب النائب الثاني للأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، برهم صالح، برسالة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني الداعية إلى اصلاح الوضع السياسي في إقليم كردستان من خلال انتخاب رئيسين جديدين للإقليم والبرلمان، مشيراً إلى انها قد تكون مخرجاً لتسوية الخلافات، وأضاف: «حان الوقت لتشكيل حكومة فعالة ذات برنامج إصلاحي».

وقال النائب الثاني للأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني في مؤتمر صحافي في السليمانية، إن «رسالة السيد مسعود البارزاني مهمة، ونأمل أن تكون مخرجاً لحل المشكلات، لأن تراكم المشكلات أصبح سبباً في تجويع المواطنين، ونأمل أن نتجاوز هذا الوضع المتأزم». وأضاف صالح «حان الوقت لنحل المشكلات ونبتعد عن المتاجرة بالشعارات السياسية والبدء بالحوار، ولا يجوز تجويع المواطنين، ويجب وجود حكومة فعالة تستطيع القيام بإصلاحات حقيقية».

ويعيش الإقليم أزمة سياسية حادة نتيجة خلافات الأحزاب السياسية حول ادارة الحكم وثروات الإقليم، ولم تفلح كل المحاولات السابقة للتقريب بينها، ويأمل اهالي الإقليم، ان تؤدي دعوة البارزاني الأخيرة إلى حل لمشاكل الإقليم إذا قررت الأحزاب بدء صفحة جديدة في العلاقة بينها.