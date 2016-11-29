﻿رسائل من الصدر حول إصلاح الحشد الشعبي… تهدف إلى ضبط تحركاته وتطمين المعارضين

بغداد ـ «القدس العربي»: تسلم رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، رسالة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن قانون الحشد الشعبي الذي أقره مجلس النواب في جلسته التي عقدها السبت الماضي.

وذكر بيان صادر عن الإعلام المركزي لمكتب «الشهيد» الصدر، أن وفداً يمثل زعيم التيار سلّم رسالة من الاخير إلى العبادي حول آلية تنفيذ اصلاحات لـ«قانون الحشد الشعبي» الذي صوت عليه البرلمان.

وكان الوفد الصدري قد سلم نسخاً مماثلة من رسالة الصدر إلى رئيسي الجمهورية والنواب. وتضمنت الرسالة توصيات ومقترحات تخص وضعية الحشد الشعبي عقب اصدار قانون خاص لدمجه بالقوات المسلحة العراقية بشكل رسمي وتحديد حقوقه ومهامه.

وجاءت توصيات الصدر في بيان، اشار فيه إلى انه «مراعاة للمصلحة الوطني الملحة اضع مقترحات من الضروري مراعاتها في مسألة دمج الحشد الشعبي ضمن القوات الأمنية الرسمية، لكي نتلافى جميع المشاكل الطائفية والسياسية والأمنية»، مطالباً «بعدم تهميش الأطراف الداخلية».

وشدد الصدر في توصياته على «ضرورة إبعاد كل من له باع طائفي مقيت او ممن باع ثلثي العراق وما شابه ذلك، عن الانخراط في الحشد».

في إشارة إلى زعيم حزب الدعوة نوري المالكي الذي يسعى للهيمنة على الحشد الشعبي لأغراض سياسية. وذكر القيادي الصدري النائب حاكم الزاملي ان هدف التيار الاول من الرسالة هو تنظيم عمل الحشد الشعبي وضمان حقوق المقاتلين وعائلاتهم.

وأكد في لقاء متلفز، ان ضمان صرف رواتب المقاتلين واعطاء حقوق الشهداء لعائلاتهم ورعاية الجرحى، يحتل أهمية كبرى للتيار الصدري، مؤكداً ان تشكيل قانون الحشد الشعبي سيجعله يتبع السياقات العسكرية التي يسير عليها الجيش العراقي من حيث الرقابة والمتابعة والمحاسبة.

وذكر الزاملي بعض الحالات الموجودة في الحشد ومنها وجود فضائيين في فصائل الحشد الشعبي مشاركين بالاسم فقط ويتقاضى رواتبهم قادتهم، أو محاولة بعض قادة الفصائل للاستفادة من رواتب المقاتلين، أو تكدس عناصر الحشد في مقرات منتشرة في محافظات الجنوب بدون عمل، وغيرها من الحالات، معبرا عن الأمل في ان يكون للقانون الجديد دور في الحد من تلك الممارسات وتنظيم عمل الافراد.

وذكرت رسالة الصدر، مجموعة من الاقتراحات والتوصيات ضمن 39 فقرة تحدد شروط الالتحاق بالحشد الشعبي ومنها التعهد بالالتزام بالأوامر ولا يكون متهماً جنائياً وان لا يتدخل بالسياسة وان لا يكون منتمياً لحزب دكتاتوري او جهة إرهابية.

وفي شروط التشكيل العسكري ان لا يكون ذا صبغة طائفية وان يخضع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة وان تكون مقراته خاضعة للتفتيش، وان يكون قادته من ذوي الكفاءة والخبرة، وان لا يدخل معركة (داخلياً وخارجياً) إلا بموافقة الدولة، وان يتعهد قادة التشكيل بعدم اصدار اوامر لمقاتليه تخالف توجيهات القيادة المركزية للحكومة وان يسن نظام عقوبات صارم، ولا يكون انتماء عناصره صورياً.

وتضمنت فقرة آلية التحويل او الدمج التأكد من انتماء الافراد إلى فصيل معين، وان يسلم سلاحه للدولة، والقسم على عدم تقديم الانتماء الخاص على الانتماء الوطني، والتعهد بإطاعة الأوامر الرسمية، وان يخضع لبرنامج تدريب مكثف، مع ضرورة ان يكون جميع ما تقدم بعد مراجعة المرجعية الدينية لأخذ الاذن والنصيحة.

وذكرت الرسالة ان لا يكون الالتحاق شاملاً لكل الافراد، مع الاستفادة من الآخرين في العمل الإعلامي والتثقيفي، مع فتح باب الالتحاق لاحقاً للمنتسبين الجدد وبالضوابط نفسها المعمول بها.

واشارت مصادر مقربة من التيار الصدري لـ«القدس العربي»، إلى ان الوفد الذي اجتمع برئيس البرلمان أكد، ان الرسالة، تهدف إلى تجاوز كل ما من شأنه أن يعوق أو يعطل الأهداف الوطنية التي تشكل من أجلها الحشد وان يشارك فيه العراقيون جميعاً.

وقالت ان الرسالة تهدف إلى تطمين المعارضين للقانون بان جهوداً ستجري للجم بعض قادة الفصائل في الحشد ومنع التجاوزات وتنظيم عمل عناصره، كما ربط الصدر تحركات الحشد داخل العراق وخارجه بأوامر القائد العام للقوات المسلحة.

واشارت المصادر إلى ان رسالة الصدر اشارت إلى عدم اعطاء مجال لمن اضاع ثلث العراق، لتكون له كلمة وتأثير على الحشد، والمقصود به قائد حزب الدعوة نوري المالكي، الذي تربطه بقادة الحشد علاقات قوية ويعلن دائماً بأنه صاحب الفضل في نشوء الحشد الشعبي، وذلك لاستغلالها سياسياً من قبله لتدعيم موقفه. وللتيار الصدري تشكيل مسلح باسم «سرايا السلام» ضمن الحشد الشعبي ويأتمر بأوامر الصدر، وان أفرادها يتلقون رواتبهم من هيئة الحشد الشعبي.

يذكر أن قانون الحشد الشعبي الذي اقره البرلمان العراقي يوم السبت الماضي يقضي باعتبار الحشد الشعبي تشكيلاً عسكرياً وجزءا من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، ولكن له كيان مستقل، حيث يتألف التشكيل من قيادة وهيئة أركان وصنوف وألوية مقاتلة.

وقد لاقى اقرار القانون رفضاً شديداً من قبل القوى السياسية ومنها تحالف القوى الوطنية (بقيادة اسامة النجيفي) وائتلاف الوطنية ( بقيادة اياد علاوي) وبعض القوى الكردية ومنها الاتحاد الإسلامي الكردستاني، وذلك لفرض الأكثرية الشيعية في البرلمان تمرير قانون الحشد، رغم مخاوف من علاقات لبعض الفصائل في الحشد مع دول خارجية ومشاركات في معارك خارج العراق كما هو الحال في سوريا.