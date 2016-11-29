﻿بلدة «التل» في ريف دمشق تنضم لقطار التهجير وتنتظر موعدها وعين الأسد على 30 ألف متخلف عن جيشه داخلها

دمشق ـ «القدس العربي»: بدأت فصائل المعارضة السورية في بلدة التل في ريف دمشق صباح أمس الثلاثاء بتسجيل وتوثيق أسماء المقاتلين الراغبين بالخروج من المدينة نحو الشمال السوري عقب اجتماع جمعهم بضباط من قوات النظام السوري في العاصمة السورية ـ دمشق.

فصائل المعارضة أعلنت في بيانها يوم الإثنين، أن موافقتها على عملية تسجيل الأسماء للخروج من المدينة نحو الشمال السوري جاء «تغليباً للمصلحة العامة لأكثر من مليون سوري يتواجد في التل، وكذلك حقناً للدماء»، فيما لم ينتظر الراغبون بالخروج من المدينة استكمال توثيق بقية الأسماء، ومن ثم المباشرة بعملية الخروج والتي من المتوقع أن تكون خلال أيام الأسبوع المقبل.

النظام السوري كان قد وضع وفد التفاوض الممثل لثوار وأهالي مدينة التل بريف دمشق في الـ 24 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الحالي خيارين لا ثالث لهما إما تسليم السلاح بشكل كامل والاستسلام له أو الهجرة عن المدينة أسوة بما حصل في مدن داريا والمعضمية وقدسيا وغيرهم، فيما يبقى ملف المتخلفين عن الالتحاق بقوات النظام هو الغنيمة الكبرى التي يسعى الأسد للظفر بها عقب التهجير.

مدير المكتب الإعلامي في التل أحمد البيانوني أشار إلى أن الوفد الممثل للنظام في التفاوض كان عسكرياً ومخابراتيا، وشمل كلاً من العميد في الحرس الجمهوري قيس فروة ورئيس فرع الأمن السياسي العميد جودت الصافي بالإضافة إلى ضباط مخابرات كممثلين لأفرع مخابرات الأمن العسكري والسياسي، أما وفد المعارضة السورية فكان يشمل ممثلين عن الفصائل العسكرية والمؤسسات المدنية.

وقال لـ «القدس العربي» خلال اتصال خاص معه: وفد الأسد العسكري الأمني لم يبد أي مرونة في المفاوضات مطلقاً، وأثناء حصول الاجتماع بين الجانبين استمر النظام بقصف المدنيين بعد أن زعم خوفه عليهم بادئ الأمر، وفي وقت الاجتماع قذفت طائرات الأسد أحد البراميل على المدينة، فقام العميد في الحرس الجمهوري قيس فروة برفع الهاتف والاتصال بعناصره، قائلاً لهم باستهزاء: «لم أسمع الصوت جيداً، أريده أقوى».

وأكد مدير المكتب الإعلامي في التل أحمد البيانوني إلى إن جولة المفاوضات الحالية هي الرابعة من نوعها، حيث سبقتها ثلاث جولات خلال الفترة الماضية، وفي كل مراحل التفاوض يضغط نظام الأسد عسكرياً على المدينة التي تحوي مليون سوري موزعين ما بين سكانها الأصليين والمقيمين فيها من بلدات ريف دمشق هرباً من قصف قوات النظام هناك. وأضاف الإعلامي، في كل جولة تفاوض تجري مع النظام، يقوم الأخير بقطع المفاوضات فجأة بحجج واهية، مرة يستهزئ بمطالب الأهالي لرفضهم التهجير، وجولة أخرى تلغى لأن أحد أقرباء ضابط الحرس الجمهوري قُتل، وفي مرحلة التفاوض الجارية حالياً، أقدم نظام الأسد على دفع ميليشيا «درع القلمون» التابعة للدفاع الوطني لفتح جبهات قتال مع حملة جوية بالبراميل المتفجرة، والهدف الضغط عسكرياً لتحقيق مطالبه بالتهجير القسري وإخلاء المدينة.

بدورها، قالت الناشطة الميدانية في التل أمل القلمونية لـ «القدس العربي»: مدينة التل بريف دمشق تحتوي ما يزيد عن 30 ألف شاب متخلفين عن الخدمة العسكرية في صفوف قوات النظام، وهذه الأرقام لا تشمل المنشقين عنه أو حتى أعداد الثوار في المدينة.

ونوهت، إلى إن حصول الأسد على هذه الأعداد هدف لا يقل أهمية عن تفريغ المدينة قسرياً، فنظام الأسد بحاجة ماسة للعنصر البشري لتجنيد هؤلاء المتخلفين وزجهم في قتال الشعب السوري كما فعل في بقية المناطق التي هجرت من قبل.

واستطردت الناشطة الميدانية، إلى إحكام قوات النظام والميليشيات الموالية حصار المدينة، مانعة خروج الأهالي خارجها، وتزامن تشديد الحصار مع استهداف مناطق في المدينة بالبراميل المتفجرة والمدفعية الثقيلة، الأمر الذي أدى إلى وقوع ضحايا مدنيين وسقوط جرحى.

فيما تصدت المعارضة السورية في المدينة إلى محاولات الاقتحام التي ترأسها الحرس الجمهوري وميليشيا درع القلمون، حيث قتلت المعارضة عددا من القوات المهاجمة وأعطبت مدرعة آليات للنظام، بحسب ما أوردته القلمونية.

بلدة التل في ريف دمشق تعتبر من البلدات التي وقعت قبل أعوام على اتفاق تهدئة مع النظام، ولم تختلف الهدنة فيها عن بقية مناطق ريف دمشق المهادنة للأسد، حيث شهدت المدينة تطبيقاً للحصار، وخروقا عسكرية متكررة، فيما لم يطلق النظام أيا من معتقلي المدينة، فهل ستلحق مدينة التل بركب المدن المهجرة نحو الشمال السوري، هذا ما ستكشفه الأيام القليلة المقبلة.