﻿السفارة الإماراتية في السويد تتراجع عن دعوة سفيرة فلسطين لحضور حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني

ستوكهولم ـ «القدس العربي»: أعربت مصادر فلسطينية في العاصمة السويدية استكهولم عن اسـتغرابها لإقدام سفارة دولة الإمارات الـعربية المتحدة في السويد على سحب دعوة كانت وجهتها لسفيرة دولة فلسطين في ستوكهولم، هالة حسني فريز، لحضور حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني لدولة الإمارات المقرر يوم غد الخميس . وكانت مصادر موثوقة في العاصمة السويدية قالت إن السفارة الإماراتية في ستوكهولم بعثت رسالة بالبريد الإلكتروني إلى السفارة الفلــسطينية تقول فيها إنها أجلت الاحتفال بالعيد الوطني لدولة الإمارات إلى أجل غير مسمى، وتعتذر السفارة الإماراتية عن دعوة سابقة وجهت للسفارة الفلسطـينية لحضور الاحتفــال.

ولكن المصادر، التي رفضت كشف هويتها، قالت إنه تـبين أن الاحتـفال ما زال قائما ولم يجر تبـليغ أي طرف آخر ممن تلقوا دعوة لحضوره بموضوع التأجيل، غير السفارة الفلسطـــينية.

مما اعتبر سحبا للدعوة التي وجهت للسفيرة واعتذارا بطريقة دبلوماسية عن عدم رغبة الإمارات بحضور السفارة الفلســطينية للاحتفال.