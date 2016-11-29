﻿تراجع الأسهم السعودية بسبب ضغوط أسعار النفط ومبيعات جني الأرباح تهبط بمؤشر البورصة المصرية

دبي – رويترز: بددت البورصة السعودية مكاسبها المبكرة بحلول الإغلاق أمس الثلاثاء مع هبوط أسعار النفط، بينما تباينت أسواق الأسهم الخليجية الأخرى، وضغطت مبيعات لجني الأرباح على البورصة المصرية لتتراجع بعد مكاسب كبيرة حققتها هذا الشهر.

وقفز المؤشر الرئيسي للسوق السعودية بما يزيد عن 25 في المئة – معوضا تقريبا خسائره منذ بداية العام- منذ طرحت الحكومة سندات دولية بقيمة 17.5 مليار دولار في أواخر أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما أدى إلى انحسار المخاوف بشأن قدرتها على التكيف مع حقبة من النفط الرخيص، وساعدها على البدء في سداد مستحقات متأخرة لتسوية ديونها لشركات خاصة.

وصعد المؤشر في أوائل التعاملات أمس حوالي 0.7 في المئة. لكن خام القياس العالمي مزيج برنت هبط نحو إثنين في المئة إلى أقل من 47.50 دولار للبرميل في تعاملات بعد الظهر، مع علامات على أن أعضاء منظمة «أوبك» يواجهون صعوبات في التوصل إلى اتفاق لكبح الإنتاج.

وضعط ذلك على المؤشر الذي أغلق متراجعا 0.1 في المئة عند 6897 نقطة في تداول نشط.

وسجل قطاعا البنوك والبتروكيميائيات – اللذان قادا صعود السوق في معظم فترة تعافيه هذا الشهر- أداء أقل أمس مع هبوط مؤشري القطاعين 0.3 و0.6 في المئة على الترتيب.

وتركز جزء كبير من النشاط على أسهم الشركات الصغيرة، مع صعود سهم «جرير للتسويق» 6.1 في المئة. وتضرر سهم شركة متاجر التجزئة في وقت سابق من العام من التباطؤ الاقتصادي الناتج عن هبوط أسعار النفط.وارتفعت أيضا أسهم شركات التأمين التي يفضلها المضاربون الأفراد المحليون، مع صعود سهم «تكافل الراجحي» للتأمين 3.9 في المئة.

ودعم نشاط المضاربين في الأسهم الصغيرة أيضا الأسواق في دولة الإمارات العربية المتحدة. وزاد مؤشر سوق دبي 0.7 في المئة مع صعود سهم «دبي للاستثمار» 3.2 في المئة.

وارتفع سهم «أرابتك القابضة» للبناء التي تعاني خسائر 2.3 في المئة، بعدما عينت الشركة هاميش تيرويت رئيسا تنفيذيا جديدا. وكان تيرويت الرئيس التنفيذي لشركة «لايتون هولدنغز» الأسترالية في الفترة من 2011 إلى 2014.

وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.1 في المئة مدعوما بأسهم البنوك، مع صعود سهم بنك أبوظبي التجاري 1.8 في المئة. وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.5 في المئة مع تراجع سهم بنك قطر الوطني 3.7 في المئة.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.9 في المئة مع استئناف مبيعات لجني الأرباح، بعدما قفز 37 في المئة في الأسابيع التي أعقبت تعويم الجنيه المصري في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.

لكن سهم «العربية للاستثمارات» قفز 7.1 في المئة، بعدما تقلص صافي الخسائر المُجَمَّعة للشركة في تسعة أشهر إلى 10.3 مليون جنيه مصري (572 ألف دولار)، من خسارة بلغت 11 مليون جنيه قبل عام في حين ارتفعت إيرادات التشغيل.

وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب ظلوا مشتريا صافيا للأسهم المصرية في جلسة أمس، لكن بفارق متواضع بلغ حوالي مليوني دولار.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

في السعودية انخفض المؤشر 0.1 في المئة إلى 6897 نقطة. كما انخفض المؤشر القطري 0.5 في المئة إلى 9636 نقطة.

وارتفع مؤشر دبي 0.7 في المئة إلى 3334 نقطة. كما ارتفع مؤشر أبوظبي 0.1 في المئة إلى 4261 نقطة. أيضا ارتفع المؤشر الكويتي بنسبة 0.1 في المئة إلى 5544 نقطة.

ونزل المؤشر العُماني 0.1 في المئة إلى 5481 نقطة، بينما استقر المؤشر البحريني عند 1177 نقطة.

وفي مصر تراجع المؤشر 0.9 في المئة إلى 11159 نقطة.