﻿«أوبك» تحاول اليوم الاتفاق على الحد من إنتاجها

فيينا – عواصم – وكالات: ستحاول منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» اليوم الأربعاء في فيينا ابرام اتفاق للحد من إنتاجها بهدف رفع الاسعار، لكن الكثير من الشكوك تلقي بثقلها على هذه المفاوضات البالغة التعقيد وخصوصا الإجراءات العملية لهذا الاتفاق.

وفي حال الاتفاق، ستكون المرة الاولى التي تتوصل فيها المنظمة منذ ثماني سنوات الى توافق على تقليص إنتاجها.

ومنذ بضعة اسابيع تجري مشاورات مكثفة بين الاعضاء الـ14 للاتفاق على حصة كل بلد، من أجل التوصل الى هذا الاتفاق الذي تطالب به بإلحاح الدول الاكثر اعتمادا على النفط مثل نيجيريا وفنزويلا، لكنها تواجه صعوبات جراء المنافسة الشديدة بين ايران والسعودية، وكذلك بسبب الوضع الهش لبعض المنتجين الذين يواجهون حروبا (العراق وليبيا).

وقد اتفق وزراء «أوبك» قبل شهرين في العاصمة الجزائرية خلال اجتماع غير رسمي على اعادة إنتاجهم الى ما بين 32.5 و33 مليون برميل يوميا، والتوصل الى اتفاق مع كبار المنتجين الآخرين خصوصا روسيا التي اعربت عن موافقتها، من اجل رفع الاسعار التي تأثرت بتخمة العرض منذ صيف 2014.

والاسعار، التي تراجعت في بداية السنة الى 26-27 دولارا للبرميل الواحد، استعادت حيويتها مسجلة ارتفاعا ملحوظا غذته عمليات توقف مؤقت للإنتاج والآمال في التوصل الى توافق دولي على مستويات الإنتاج. وكان متوسط السعر يتفاوت منذ منتصف آب/اغسطس بين 42 و53 دولارا للبرميل الواحد.

وقال فؤاد رزاق زاده، المحلل لدى «فوريكس.كوم» ان «عددا متزايدا من المحللين النفطيين أجمعوا على ان أوبك ستكون قادرة على التفاهم على شكل من الاتفاق مع روسيا من اجل تقليص إنتاج النفط الخام».وفي محاولة أخيرة لضمان مشتاركة روسيا في خفض الأنتاج وصل وزير الطاقة الجزائري نورالدين بوطرفة ونظيره الفنزويلي ايلوخيو دل بينوسي أمس الأول الى موسكو لمحاولة اقناع روسيا بخفض إنتاجها 600 الف برميل يوميا.

وكان وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك اعلن الخميس الماضي ان «أوبك» اقترح على موسكو خفض إنتاجها 500 الف برميل في اليوم.

وتفيد معلومات سربت الى الصحافة هذا الاسبوع، ان كل بلد سيقترح خفض إنتاجه بنسبة 4 الى 4.5 في المئة، باستثناء نيجيريا وليبيا التي قالت الأحد الماضي ان خفض إنتاجها «غير مطروح».

وقال محللو «جي.بي.سي انَرجي» ان «تأثير اي قرار لأوبك على متوسط الاسعار في 2017، مبالغ به كثيرا، لأن كل خفض محتمل للإنتاج لن يشكل سوى جزء ضعيف نسبيا من لعبة التوازن العالمي للعرض والطلب، مع عوامل كبيرة مثل النفط الصخري الأمريكي».

واذا كانت السعودية اعتبرت في فترة ما ان التوافق «ملح»، ارسل العراق، المنتج الثاني في المجموعة، رسائل متناقضة.

وقال خالد الفالح وزير الطاقة السعودي الاحد الماضي في تصريحات اوردتها الصحافة السعودية ان بلاده تتوقع تعافيا للطلب عام 2017 وان الاسعار ستتجه نحو الاستقرار بدون تدخل «أوبك».

وأعرب وزير النفط العراقي عبد الجبار لعيبي عن «التفاؤل» لدى وصوله أمس الأول الى فيينا بتوصل دول «أوبك الـ14 الى اتفاق. والعراق هو ثاني منتج للنفط في المنظمة.

وقال جيمس وليامز، المحلل لدى «دبليو.تي.آر.جي ايكونوميكس» انه «اذا قال العراق ذلك فهذا مشجع»، مذكرا بان العراق وايران كانا يمثلان اكثر طرفين معرقلين لاي اتفاق.

وبالمثل عبر وزير النفط الفنزويلي عن «التفاؤل» بقوله «يجب ان تتخذ دول أوبك وخارج أوبك إجراءات».

وتضخ روسيا حاليا نحو 11 مليون برميل يوميا من النفط، وهو المستوى الذي لم تشهده البلاد منذ الحقبة السوفييتية. وقالت روسيا التي تضرر اقتصادها بشكل كبير بسبب انخفاض اسعار النفط والعقوبات الغربية، انها مستعدة لتجميد الانتاج لكن ليس تخفيضه.

وفي اجتماع استمر عشر ساعات أمس قالت إيران انها ربما تكون مستعدة لتجميد انتاجها عند نحو 200 الف برميل يوميا اقل من انتاجها الحالي البالغ 3.975 مليون برميل، حسبما أفادت وكالة (بلومبرغ). وردت السعودية بالقول ان على ايران تجميد انتاجها عند 3.7 مليون برميل يوميا.وقال بيارن شيلفروب، كبير المحللين في بنك «سي.آي.بي» ان فرص توصل «اوبك» الى اتفاق «ضئيلة للغاية». واضاف ان افضل نتيجة ممكنة في هذه المرحلة هو ان تتوصل المنظمة الى اتفاق يحفظ ماء وجهها «ويؤجل اتخاذ القرار الى اجتماع اوبك المقبل بعد نحو نصف عام».