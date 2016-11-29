﻿هبوط أسعار النفط 3 في المئة وسط شكوك بشأن تخفيض إنتاج «أوبك»

لندن – رويترز: هبطت أسعار النفط ثلاثة في المئة أمس الثلاثاء، مع وجود إشارات على أن كبار مصدري الخام يكابدون من أجل التوصل إلى اتفاق على تقليص الإنتاج للحد من تخمة المعروض في الأسواق العالمية.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» في فيينا اليوم الأربعاء، بهدف تنفيذ اتفاق جرى وضع خطوطه العريضة في سبتمبر/أيلول لتقليص الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا من نحو 33.82 مليون برميل يوميا في أكتوبر/تشرين الأول.

لكن يبدو أن أعضاء أساسيين في أوبك يختلفون مع بعضهم البعض على تفاصيل الاتفاق ورجح بعض المحللين احتمال فشل الاجتماع في التوصل إلى اتفاق أو أن يتمخض عن اتفاق غير فعال.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت بواقع 1.50 دولار إلى 46.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 1315 بتوقيت غرينتش، في حين نزل الخام الأمريكي الخفيف بنفس المقدار إلى 45.58 دولار للبرميل. وأكدت روسيا غير العضو في أوبك أمس الثلاثاء أنها لن تحضر اجتماع المنظمة، لكنها أضافت أن اجتماعا بين الدول الأعضاء والمنتجين المستقلين ممكن في مرحلة لاحقة.

من جهة ثانية قال بنك «غولدمان ساكس» الاستثماري الأمريكي في مذكرة بحثية انه يتوقع ارتفاع أسعار النفط إلى المستوى الأدنى في نطاق 50 إلى 59 دولارا للبرميل، إذا ما توصلت منظمة «أوبك» إلى اتفاق لتقليص الإنتاج.

وقال «غولدمان ساكس» لعملائه في المذكرة التي صدرت أمس الأول إن سوق خام برنت تتوقع بنسبة 30 في المئة احتمال التوصل إلى اتفاق بشأن خفض من المفترض أن ينزل بإنتاج المنظمة إلى 32.5 مليون برميل يوميا.

وحذر البنك من أنه في غياب اتفاق فإن زيادة المخزونات في النصف الأول من العام االمقبل ستعني أن يبلغ متوسط السعر 45 دولارا للبرميل في النصف الثاني من العام.