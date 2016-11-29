﻿شركاء إقليميون يتعهدون بتقديم مساعدات بالمليارات إلى تونس

تونس – وكالات: قالت قطر انها ستقدم مساعدات بقيمة 1.25 مليار دولار لدعم الاقتصاد التونسي، في حين تعهد شركاء إقليميون وغربيون بتقديم دعم مالي واسع في مؤتمر للاستثمار بدأ في العاصمة تونس أمس الثلاثاء.

وتمثل الأموال القطرية التي أعلن عنها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أكبر عرض منفرد للمساعدات إلى تونس منذ انتفاضة 2011، التي أعقبها انتقال ديمقراطي وسنوات من الغموض الاقتصادي والنمو الضعيف.

وقال البنك الأوروبي للاستثمار إنه سيقرض تونس 2.5 مليار يورو (2.65 مليار دولار) بحلول 2020، بينما قال الصندوق العربي للإنماء الاقتصاد والاجتماعي انه سيقدم قروضا ميسرة بقيمة 1.5 مليار دولار في الفترة نفسها. وستقرض الكويت تونس 500 مليون دولار، بينما قالت تركيا إنها ستودع 100 مليون دولار في البنك المركزي التونسي بدون فائدة.

وقال نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية يوسف البسام أيضا خلال افتتاح مؤتمر الاستثمار أمسا الصندوق سيقدم لتونس قروضا ومساعدات بقيمة 800 مليون دولار.

وذكر البسام أن المبلغ سيشمل قروضا ميسرة بقيمة 500 مليون دولار ،إلى جانب 200 مليون دولار لدعم الصادرات ومساعدات بقيمة 100 مليون دولار. من جانبه قال رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، الذي قدم برفقة وفد يضم عشرات من أصحاب المؤسسات «نريد أن نقول بكل وضوح أن تونس لن تكون وحدها»، مشيرا إلى أن فرنسا خصصت ما يناهز مليار يورو في مجال الاستثمار بتونس حتى عام .2020 وأضاف فالس «نريد أن نذهب أبعد من ذلك اذ ستخصص الوكالة الفرنسية للتعاون الفني 250 مليون يورو سنويا في تونس. ونريد من كل الشركاء المساهمة في مساعدة تونس».

وذكر الرئيس السابق للكونفدرالية السويسرية سامويل شميدت إن سويسرا ستخصص مساعدات بقيمة 250 مليون يورو حتى عام 2020 لتمويل برامج التكوين المهني للشباب والمشاريع الصغرى.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في وقت سابق من العام الحالي مضاعفة مساعداته لتونس لتبلغ 300 مليون يورو بحلول عام 2017.

من جانبه قال خليل العبيدي، وهو مسؤول تونسي كبير، ان بلاده تنتظر أيضا توقيع اتفاقات قيمتها حوالي عشرة مليارات دينار تونسي (4.3 مليار دولار) لتمويل مشروعات اقتصادية خلال المؤتمر.

ووصل ممثلو نحو 40 دولة إلى العاصمة التونسية لحضور المؤتمر. وتسعى تونس إلى إنعاش الاستثمار الأجنبي الذي تراجع عقب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي قبل حوالي ست سنوات.

وحظي الانتقال إلى الديمقراطية في تونس بإشادة، وإن كانت البلاد لم تحرز سوى تقدم بطيء في الإصلاحات الاقتصادية.

وأضرت إضرابات عمالية وهجمات المتشددين بالاستثمار والسياحة. ويبلغ معدل البطالة مستوى مرتفعا لاسيما بين الشبان. وينتشر الفساد والمحسوبية في تونس فيما تظل بعض مناطق البلاد مهمشة بشدة.

وقال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في المؤتمر «تونس تواجه أوضاعا استثنائية وتحتاج دعما استثنائيا من قبل شركائها بشكل وحجم يتجاوز الأطر التقليدية.»

وتقول حكومة رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد ان قانون الاستثمار الذي تمت الموافقة عليه في سبتمبر/أيلول يمكن أن يساهم في إنعاش تدفقات الأموال الأجنبية. ويحد هذا القانون من البيروقراطية ويقلص الضرائب على الأرباح ويخفف القيود على تحويل الأموال إلى خارج البلاد.

ويطرح المؤتمر الذي يحضره شركاء تونس الاقتصاديون 64 مشروعا للاستثمار من بينهم 34 في القطاع العام و44 في القطاع الخاص بقيمة إجمالية تصل إلى 67 مليار دينار.

وتشمل المشاريع فرصا استثمارية في الطاقة المتجددة والكهرباء والنقل والصحة والفلاحة والبنية التحتية. وتحت ضغوط من المقرضين الدوليين تسعى حكومة الشاهد لتطبيق حزمة من الإجراءات في مشروع موازنتها لعام 2017 بهدف خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات الجديدة لتقليص العجز. لكن هذه الخطوة تنذر بإثارة موجة جديدة من الاضطرابات الاجتماعية إذ نظم عدد من القطاعات إضرابات أو هدد بتنظيمها احتجاجا على ضرائب جديدة وتجميد الزيادة في رواتب القطاع العام.

وفي الآونة الأخيرة خفضت تونس توقعاتها للنمو في 2016 إلى 1.5 في المئة من 2.5 في المئة ومن المتوقع أن يبلغ العجز في موازنتها العام المقبل 5.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.