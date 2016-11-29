﻿المُجَمَّع الشريف للفوسفات المغربي ينوي إصدار سندات بـ 500 مليون دولار

الرباط – رويترز: قالت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، المعنية بتنظيم سوق الأوراق المالية، ان «المُجَمَّع الشريف للفوسفاط» أحد أكبر المنتجين للفوسفات في العالم، يخطط لإصدار سندات محلية دائمة بقيمة خمسة مليارات درهم (495 مليون دولار).

ويزيد «المُجَمَّع» المملوك للدولة -وهو مَصدر رئيسي للعملة الصعبة للمغرب- إنتاجه للمساهمة في تعويض انخفاض في الأسعار، ويهدف لإنتاج 47 مليون طن من الفوسفات الخام سنويا في السنوات المقبلة، ارتفاعا من نحو 30.3 مليون في 2015، وفقا لنشرة للسندات نشرت في الموقع الالكتروني للهيئة المغربية لسوق الرساميل.

ويخطط «المُجَمَّع» أيضا لزيادة إنتاج الأسمدة إلى 12 مليون طن في 2017 من 5.3 مليون في 2015.

وقالت الهيئة انه لم يتم تحديد تفاصيل وتوقيت إصدار السندات الثانوية بعد.

وهذا أول إصدار لسندات محلية لـ«المُجَمَّع الشريف للفوسفات» منذ 2011، حيث ترغب المجموعة في تنويع مصادر تمويلها. وفي العام الماضي جمعت المجموعة مليار دولار في إصدار لسندات دولية. وتقول نشرة الإصدار ان الهيئة المغربية لسوق الرساميل وافقت على إصدار السندات أمس الأول. وسيجرى إصدار السندات في شريحة واحدة أو بضع شرائح، وسيتم إدراج بعضها في بورصة الدار البيضاء.

ويخطط «المُجَمَّع» لاستثمار نحو 20 مليار دولار في الفترة بين 2008 و2025. ووقع اتفاقا مع إثيوبيا هذا الشهر بقيمة 3.7 مليار دولار لبناء مصنع لإنتاج الأسمدة. وأعلن في سبتمبر/أيلول انخفاضا قدره 23 في المئة في أرباحه في النصف الأول من العام بسبب هبوط الأسعار.