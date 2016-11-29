﻿«دناتا» الإماراتية تتملك نصف شركة شحن في كندا

دبي – الأناضول: قالت شركة «دناتا» الإماراتية لخدمات السفر والمطارات أمس الثلاثاء انها وقعت اتفاقية مع شركة «جي.تي.إيه،أفييشن» الكندية، اشترت بموجبها حصة 50 في المئة من عمليات الشركة للمناولة الأرضية والشحن في مطار بيرسون الدولي في تورنتو.

وأضافت الشركة، التابعة لمجموعة «طيران الإمارات» المملوكة لحكومة دبي في بيان، إن الاستثمار يعتبر أول خطوة لدخول «دناتا» السوق الكندية، ضمن إستراتيجية للتوسع في الأمريكتين، وذلك بعد مرور أقل من عام على استثمارها في الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل.

وكانت شركة «جي.تي.إيه» لعمليات المناولة تأسست في عام 2014 وتقوم بمناولة 58 ألف طن من الشحنات سنوياً، عبر مركزها البالغ مساحته 83 ألف قدم مربعة في مطار بيرسون الدولي

ولم يذكر بيان الشركة الإماراتية قيمة الحصة المستحوذ عليها.

واستثمرت دناتا خلال العام الماضي في مرافق شحن في أمستردام، وعمليات في ميلانو، إضافة إلى 26 مطاراً في البرازيل و25 مطاراً في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتوفر «دناتا» الإماراتية التي تأسست عام 1959 خدمات المناولة الأرضية في 79 مطاراً عبر الشرق الأوسط وأوروبا ومنطقة حوض المحيط الهادي الآسيوية وأفريقيا وأمريكا الشمالية، وهي شريك في توفير الخدمات لأكثر من 400 ناقلة جوية حول العالم.