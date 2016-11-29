﻿البنك المركزي اللبناني: نشارك بفعالية في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

بيروت – د ب أ: قال حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أمس الثلاثاء ان بلاده تشارك بفعالية في موضوع مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وان التحدي الأكبر يبقى مكافحة الجرائم الإلكترونية .

جاء ذلك خلال افتتاحه أمس في فندق فينسيا في بيروت الدورة الثانية من «ملتقى مكافحة الجريمة الإلكترونية» بمشاركة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص.

وقال سلامة ان «موضوع مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بات يستحوذ اهتماما متزايدا، دوليا وإقليميا ومحليا على حد سواء، لما للموضوع من تأثير على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما سمعة القطاع المصرفي والمالي في الدول».

وأوضح أن «لبنان يولي أهمية قصوى للموضوع، وهو يشارك من خلال قطاعيه العام والخاص بفاعلية في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، نظرا لإدراكه التداعيات السلبية لهذه الجرائم على الأفراد والمؤسسات والمجتمع من جهة، ولتبعات عدم الالتزام بالمعايير الدولية من جهة أخرى».

وأشار إلى أنه «في حالات الجرائم الإلكترونية يبقى كشف هوية الفاعل التحدي الكبير لملاحقة وتتبع الأموال واستردادها»، معتبراً أن «الجرائم الإلكترونية التي تنتهك الحسابات المصرفية والمعلومات المالية والتجارية والبيانات الشخصية أصبحت موضوع اهتمام أولي لدى الحكومات والهيئات الرقابية، وأن التصدي لهؤلاء الأفراد أو المجموعات المنظمة يتصدر حاليا اهتمام المحافل الدولية بعد جرائم الإرهاب، وخاصة لجهة ارتباطها المحتمل بهذه الجرائم».

ولفت إلى أنه «نظرا لأهمية الموضوع بادر القطاع المصرفي اللبناني الى إقامة مؤتمر حول مكافحة الجرائم الإلكترونية المالية العام الماضي، وكان لهذا المؤتمر وللتوصيات التي نتجت عنه صدى إيجابي كبير، أّدى إلى توعية القطاع المالي وغير المالي لمكافحة هذا النوع من الأفعال الجرمية، ومنع تنفيذ هذه العمليات، وقد ساهمت تلك التوصيات بالحد من تلك الجرائم، وفي بعض الحالات تمكنت المصارف من استرداد الأموال المنهوبة».

وأضاف «كما أنه خلال العام الحالي وإنفاذا لمؤتمر العام الماضي، بادرت هيئة التحقيق الخاصة بالتعاون مع مصرف لبنان والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وجمعية المصارف في لبنان إلى إصدار الدليل الإرشادي للوقاية من الأفعال الجرمية بواسطة البريد الإلكتروني، هذا الدليل موجه إلى القطاع المالي والأفراد من تجار ومؤسسات».