﻿ديل بوسكي: الأرجنتيني سيميوني أفضل مدرب في العالم!

مدريد – الأناضول: أعلن فينسنتي ديل بوسكي المدرب السابق للمنتخب الإسباني، أن الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، هو أفضل مدرب لهذا العام. وقال: «كانت مسيرة سيميوني طوال هذه السنوات الأخيرة مهمة للغاية، وأعطى للفريق هوية واضحة، وأصبح ينافس بشكل جيد جداً، وأعتقد أن الجائزة لن تكون بعيدة عنه، ولكن بدون التقليل من شأن أي من أولئك الذين يأتون خلفه مع احترامي الكبير لهم، وهما زين الدين زيدان ولويس إنريكي». وعن جائزة أفضل لاعب، قال ديل بوسكي: «هيمن ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو على الجائزة، وأعتقد أنه عند اتخاذ القرار، يحرّك كل واحد حبّ الفريق الذي يشجعه، وبالنسبة لي كانا أفضل لاعبين».

الاتحاد الإنكليزي يصف تصرف مورينيو بـ«السلوك غير اللائق»!

لندن – الأناضول: وصف الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، تصرف البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد خلال مباراة فريقه أمام وستهام في الدوري بسلوك غير لائق. وقال في بيان نشره الاتحاد المحلي: «تصرف مورينيو عند الدقيقة 27 من اللقاء، يعتبر سلوكا غير لائق، وتم منحه مهلة حتى يوم الأول من ديسمبر للرد على الاتهامات المنسوبة إليه». وتعرض مورينيو للطرد جراء اعتراضه على إنذار ناله لاعبه الفرنسي بول بوغبا بداعي التمثيل، الأمر الذي دفع المدرب البرتغالي للاعتراض على القرار بركله قارورة ماء على الأرض في وجه الحكم. وعلى الفور، اتخذ حكم اللقاء قراره بطرد مورينيو، ليتابع الدقائق المتبقية من اللقاء من على مقاعد الجماهير. وطرد مورينيو للمرة الثانية في ملعبه «أولد ترافورد» في آخر ثلاث مباريات حيث كانت المرة السابقة ضد بيرنلي.

رئيس الاتحاد الألماني يرغب في إلغاء كأس القارات!

هامبورغ – د ب أ: قال راينهارد غريندل رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم إن بطولة كأس القارات التي تقام في العام السابق لكاس العالم في الدولة المنظمة، يجب أن تلغى. وقال أن إلغاء البطولة سيمنح اللاعبين البارزين راحة إضافية هم في أمس الحاجة إليها. وأشار أيضا إلى أنه لا داعي لإقامة البطولة لمنح المنتخبات الفرصة الكافية للتخطيط قبل كأس العالم التي تقام بعدها بعام واحد. وقال: «أعتقد أن هذه البطولة عفا عليها الزمن»، مضيفا أن الاتحاد الألماني سيجري أيضا محادثات مع الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) حول تعزيز دعمه المالي للمنتخبات المشاركة في كأس القارات 2017 المقررة بروسيا. وكان أوليفر بييرهوف المدير العام للمنتخب الألماني وجه انتقادات حادة للفيفا في ما يتعلق بالدعم المالي، كما صرح يواخيم لوف مدرب المنتخب بأنه لن يدفع بأقوى تشكيلة لفريقه في كأس القارات التي تحتضنها روسيا بين 17 حزيران/ يونيو والثاني من تموز/ يوليو 2017 .

هيرتا برلين يجدد عقد قائده إيبيسفيتش لمدة عامين

برلين – د ب أ: أعلن نادي هيرتا برلين الألماني تجديد عقد قائده ومهاجمه فيداد إيبيسفيتش لمدة عامين، ليظل ضمن الفريق حتى 2019 .وسجل إيبيسفيتش (32 عاما)، الذي انضم إلى هيرتا عام 2015، هدفي الفوز على ماينز 2/1 الأحد في الدوري الألماني ليرفع رصيده في المسابقة إلى 100 هدف، قبل أن يحصل على البطاقة الحمراء ويطرد من المباراة. وسبق للبوسني إيبيسفيتش اللعب لفريقي هوفنهيام وشتوتغارت.

القبض على رئيس الاتحاد البوليفي بتهمة الاحتيال

لاباز – د ب أ: ألقي القبض على رولاندو لوبيز، رئيس الاتحاد البوليفي لكرة القدم، بعد اتهامه بارتكاب جريمة احتيال، على خلفيه تلقيه رواتب مالية باعتباره حاصل على شهادة جامعية، رغم أنه لم يلتحق بأي مؤسسة تعليمية بهذا المستوى. ووجه ماركو غوتيريز، وكيل النائب العام في بوليفيا، والمكلف بالتحقيق في هذه القضية، اتهامات للوبيز مثل التقاعس عن الوفاء بالالتزامات وإحداث أضرار اقتصادية وتزوير محررات رسمية واستخدام وثائق مزورة. وكشفت النيابة العامة في بوليفيا أن هذه القضية تم تحريكها بناء على شكوى مقدمة من جامعة سان سيمون الحكومية، التابعة لمدينة كوتشابامبا، الواقعة في وسط البلاد. يذكر أن الأمين العام لاتحاد بوليفيا لكرة القدم، والتر توريكو، زج به في السجن بعد ارتكابه لجريمة تزوير مشابهة أيضا.

بلحاج مدافع المنتخب الجزائري السابق يعود إلى سودون الفرنسي

الجزائر – د ب أ: أعلن نادي سودون متذيل الدرجة الثالثة الفرنسية، عن عودة مدافع منتخب الجزائر السابق، نذير بلحاج، للعب في صفوفه مجددا في صفقة انتقال حر، بعدما غادره قبل نحو عشر سنوات. ورحل بلحاج عن السد القطري الصيف الماضي، بعد انتهاء عقده. وكان بلحاج أحد أبرز نجوم سودون بين 2004 و2007، حيث خاض معه 118 مباراة وسجل ثمانية اهداف. واعتزل بلحاج (34 عاما) اللعب مع منتخب بلاده عام 2012.