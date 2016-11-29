﻿فورمولا ـ 1: تتويج روزبرغ قد يرفع حجم الشغف بالسباقات في ألمانيا

برلين – د ب أ: مدينة فايسبادن قد تفرش السجادة الحمراء لنيكو روزبرغ وسط آمال عريضة بان فوزه بلقب بطولة العالم لسباقات فورمولا-1 قد يساعد على إحياء الشغف بهذه الرياضة في ألمانيا في الوقت الذي تبذل فيه برلين جهود مضنية سعيا وراء استضافة سباقات الجائزة الكبرى في البلاد.

ومن المقرر أن يلقى روزبرغ استقبالا حافلا في فايسبادن عاصمة ولاية هيس، حيث ولد نجل السائق الفنلندي كيكي والام الالمانية سينا. وقالت المتحدثة باسم المدينة: «سنرسل اليه رسالة تهنئة منا مع دعوة». وستكون محطة التوقف الأولى لروزبرغ، الذي نشأ في موناكو وقضى فترات طويلة من حياته هناك أو في إبيزا، في ماليزيا لحضور فعالية علاقات عامة ، ثم سيذهب إلى حفل توزيع الجوائز السنوي للاتحاد الدولي لسباقات السيارات يوم الجمعة في فيينا. وبات روزبرغ ثالث سائق ألماني يحرز لقب بطولة العالم لفورمولا-1 بعد مايكل شوماخر وسيباستيان فيتيل، ولكن فوزه تزامن مع استمرار معاناة ألمانيا لاستضافة سباقات الجائزة الكبرى في أعقاب العصر الذهبي الذي عاشته خلال عهد شوماخر. ويبدو من المؤكد أن موسم 2017 سيخلو من سباق جائزة كبرى في ألمانيا بعد فشل محادثات مدير مضمار هوكنهايم مع بيرني إكليستون مالك الحقوق التجارية للسباقات. وتناوب مضمار هوكنهايم ونوربرغرينغ على استضافة سباق الجائزة الكبرى ولكن الشكوك لازمت السباق لسنوات عدة بعد الفشل في تحمل التكاليف وسط تراجع الطلب على التذاكر. ولجأ مضمار نوربرغرينغ إلى الغاء سباق 2015 لتبقى ألمانيا دون سباق جائزة كبرى للمرة الأولى منذ 1950. وعاشت ألمانيا حالة من فرط الحماس لدى الجماهير خلال عهد شوماخر الفائز بسبعة ألقاب في بطولة العالم بين عامي 1994 و2004، لكن رغم فوز فيتيل بلقب بطولة العالم أربع مرات متتالية بين عامي 2010 و2013 مع ريد بول، فإن حجم الاهتمام بهذه الرياضة في ألمانيا لم يصعد إلى القمة. ويرى توتو فولف، رئيس فريق مرسيدس، أن تتويج روزبرغ بلقب بطولة العالم قد يخلق حالة من الشغف لدى الجماهير الألمانية.