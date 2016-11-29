﻿واريورز يهزم هوكس ويحقق انتصاره الـ12 على التوالي

واشنطن – رويترز: تألق اندريه ايغودالا في الربع الأخير ليقود غولدن ستيت واريورز لتعديل تأخره الى فوز 105-100 على اتلانتا هوكس وتحقيق انتصاره الـ12 على التوالي في دوري السلة الامريكي للمحترفين.

وكان هوكس متقدما 81-80 قبل بداية الربع الاخير لكنه لم يتقدم ثانية بعدما تألق كيفن دورانت ورفاقه. وسجل دورانت وستيفن كاري 25 نقطة لكل منهما لصالح واريورز وأضاف كلاي طومسون 20 نقطة. وسجل رودي غوبير 16 نقطة واستحوذ على 16 كرة مرتدة وتعملق دفاع يوتا جاز ليعبر مينيستوتا تيمبروولفز بالفوز عليه 112-103. وسجل جورج هيل وغوردن هايوارد 24 نقطة لكل منهما لصالح يوتا. واستحوذ هيل كذلك على ثماني كرات مرتدة وقدم أربع تمريرات حاسمة لزملائه. وقاد ايساياه توماس فريقه بوسطن سيلتكس للفوز 112-104 على ميامي هيت بعدما سجل 25 نقطة وقدم ثماني تمريرات حاسمة لزملائه. وبذلك يكون سيلتكس فاز بأربع مباريات متتالية أمام هيت. وفاز بوسطن بمباراة واحدة على الاقل في ميامي في عشر من آخر 11 سنة ماضية. وتفوق أوكلاهوما سيتي ثاندر 112-103 على نيويورك نيكس بفضل تألق راسل وستبروك الذي سجل 27 نقطة واستحوذ على 18 كرة مرتدة وقدم 14 تمريرة حاسمة. وسجل برادلي بيل 31 نقطة، بينها سبع رميات ثلاثية في أعلى معدل له في مباراة خلال مسيرته ليقود واشنطن ويزاردز للفوز 101-95 على سكرامنتو كينغز. وفاز تورونتو رابتورز 122-95 على فيلادلفيا سفينتي سيكسرز وهو الانتصار الثالث على التوالي لرابتورز في المسابقة و13 على التوالي لتورونتو على سفينتي سيكسرز. وتغلب تشارلوت هورنتس 104-85 على ممفيس غريزليز.