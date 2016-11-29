﻿بولت يحضر العرض الأول لفيلمه الوثائقي «أنا بولت»!

لندن – د ب أ: حضر العداء الجمايكي يوسين بولت، صاحب الأرقام القياسية في سباقات 100 و200 متر، مساء الاثنين العرض الأول للفيلم الوثائقي، الذي يسرد قصة حياته، في العاصمة البريطانية لندن.

وترجل العداء الأسطوري على السجادة الحمراء لميدان ليستر الشهير قبل الدخول إلى قاعة عرض الفيلم، الذي يحمل اسم «أنا بولت»، وهو الفيلم، الذي أكد بولت أنه يهدف إلى إفهام الجمهور أن نجاحاته جاءت بعد عمل شاق. وقال بولت، الحائز على تسع ميداليات ذهبية و11 لقبا في بطولة العالم لألعاب القوى: «لم يكن الأمر سهلا». ورغم اعتراف بولت بالصعوبات، التي واجهته، فقد كان في الكثير من الأحيان يصل إلى خط نهاية السباقات بأريحية كبيرة والابتسامة تعلو وجهه. ويعرض الفيلم الأحداث اليومية في مسيرة بولت، التي تمتلئ بالكثير من التضحيات والمجهود، التي لا تظهر دائما للعيان. ومن أمثلة المشاق، التي يتكبدها بولت ويعرضها الفيلم، استلقائه في حوض الاستحمام المليء بالثلج بعد انتهاء أحد السباقات أو السقوط أرضا بدون القدرة على التنفس بعد التدريبات، أو قيامه بكي قميصه الخاص داخل غرفة في أحد الفنادق. وختم العداء الجمايكي (30 عاما)، الذي قرر الاعتزال بعد بطولة العالم لألعاب القوى المقبلة في 2017 بلندن، قائلا: «يجب على الناس أن ترى كل ما حملته على ظهري».