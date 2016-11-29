﻿الدوري الانكليزي: كورتوا: مواجهة السيتي لن تكون حاسمة في مسيرة تشلسي

لندن – رويترز: يقول الحارس تيبو كورتوا إن مواجهة تشلسي المرتقبة مع منافسه مانشستر سيتي في الدوري الانكليزي لن تكون حاسمة في مشوار الفريق اللندني هذا الموسم، وإن المواجهات أمام الفرق الأقل شأنا ستكون أكثر أهمية.

واستمر تشلسي في الصدارة بالفوز على أرضه 2-1 على توتنهام وهو الانتصار السابع على التوالي للفريق في الدوري قبل مواجهة السيتي صاحب المركز الثالث يوم السبت. وقال كورتوا: «نتعامل مع الامر مباراة تلو الاخرى. يصعب المحافظة على قوة الاداء في الدوري لكن بعد الخسارة في مباراتين فزنا في سبع مباريات متتالية وهو أمر جيد جدا.» وسجل تشلسي، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز العاشر، 19 هدفا ومني مرماه بهدف وحيد خلال مسيرة الانتصارات. وأضاف كورتوا: «الان سنقابل مانشستر سيتي وسنحاول تحقيق نتيجة طيبة أخرى. وبعدها سنواجه سندرلاند وكريستال بالاس خارج الديار. مباريات مثل هذه هي التي ستحدد اذا كنت ستصبح بطلا أم لا. يمكنك الفوز بمواجهات كبيرة حتى لو لم تكن تمر بموسم جيد. لانها مباراة قمة لكن مواجهات مع فرق صغيرة وفي ظروف صعبة هي التي تحدد اذا كنت ستصبح بطلا ام لا.» ويتفوق تشلسي بنقطة واحدة على ليفربول ومانشستر سيتي بينما يتأخر أرسنال بنقطتين أخريين بعد 13 مباراة.