﻿خيميس «الرجل المنسي» في الريال يحصل على فرصة أخرى

مدريد – رويترز: يكافح خيميس رودريغز لاعب وسط ريال مدريد، والفتى الذهبي للكرة الكولومبية، لإثبات وجوده بالفريق منذ تألقه في كأس العالم 2014.

ومع غياب توني كروس والفارو موراتا وغاريث بيل حتى العام المقبل للإصابة، بات الباب مفتوحا أمام الجناح البالغ 25 عاما لمحاولة الحصول على ثقة مدربه زين الدين زيدان. وتعرض خيميس للانتقادات بعد فشله في تسديد ولو مرة واحدة في مباراته الثالثة بالدوري كأساسي منذ بداية الموسم خلال الفوز 2-1 على ملعب سبورتنغ خيخون السبت الماضي لكن زيدان دافع عنه. وقال المدرب الفرنسي: «لا اعتبره غير مبال. لقد لعب جيدا مثلما فعل الآخرون. ربما يفتقد إيقاع اللعب قليلا لكنني سعيد لمشاركته لبعض الوقت.» ويأمل خيميس في المشاركة لوقت أطول خلال أول مباراة قمة هذا الموسم أمام برشلونة السبت المقبل بعدما بدأ مسيرته في الريال متألقا قبل أن يتراجع. وحقق رودريغز حلمه بالانتقال إلى الريال مقابل 80 مليون يورو من موناكو عقب فوزه بالحذاء الذهبي لكأس العالم 2014 برصيد ستة أهداف. وتألق رودريغز في موسمه الأول تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، حيث بدأ 46 مباراة في كافة المسابقات، وأحرز 17 هدفا وصنع مثلها ليبدأ في سداد جزء من قيمة صفقة انتقاله. ومنذ رحيل المدرب الإيطالي تحول خيميس من الخيار الأول في الريال لرجل منسي. وفي موسم 2015-2016 تحت قيادة رفائيل بنيتيز وخليفته زيدان شارك خيميس أساسيا في 21 مباراة في كافة المسابقات وسجل ثمانية أهداف وصنع عشرة لكن إصابته في الفخذ قللت من فرصه. وثارت تكهنات بشأن رحيله في الصيف الماضي لكن، اللاعب الذي يستمر عقده حتى يونيو/ حزيران 2020، قرر البقاء. وتتناقض تجربة خيميس في الريال مع فترته في موناكو حيث بدأ بشكل متواضع في موسم 2013-2014 بعد ثلاثة مواسم قضاها في بورتو.