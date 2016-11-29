﻿الدوري الإيطالي: ساسولو يفرض التعادل على نابولي… والانتر يكتسح فيورنتينا برباعية

روما – د ب أ: فرض ساسولو التعادل 1/1 على مضيفه نابولي في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي. وفاز انتر ميلان على ضيفه فيورنتينا 4/2.

وانهى نابولي نصف المباراة الأول متقدما بهدف لورنزو إنسيني في الدقيقة 42 بمساعدة زميله السلوفاكي ماريك هامسيك. لكن قبل ثماني دقائق من نهاية المباراة، خطف المهاجم الفرنسي غريغوري ديفريل هدف التعادل لساسولو بمساعدة زميله مارسيلو غازولا. ورفع نابولي رصيده إلى 25 نقطة في المركز السابع مقابل 14 نقطة لساسولو في المركز السادس عشر. والتعادل هو الرابع لنابولي هذا الموسم مقابل ثلاث هزائم وسبعة انتصارات، فيما تعادل ساسولو للمرة الثانية فقط هذا الموسم مقابل ثماني هزائم وأربعة انتصارات. وحصد ساسولو أول نقطة له في الدوري منذ 23 تشرين الأول /اكتوبر الماضي حيث خسر في مبارياته الأربع الأخيرة.

وفرض الانتر سيطرته منذ البداية وتقدم بثلاثة أهداف قبل مرور 20 دقيقة، فبعد مرور ثلاث دقائق فقط تقدم لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش بهدف للإنتر عبر تسديدة قوية. وفي الدقيقة التاسعة أضاف انتونيو كاندريفا الهدف الثاني مستغلا خطأ من حارس فيورنتينا كيبريان تاتاروسانو. وجاءت الدقيقة 19 لتشهد الهدف الثالث عن طريق المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي مستغلا تمريرة كاندريفا. ورد المهاجم الكرواتي نيكولا كالينيتش بهدف لفيورنتينا في الدقيقة 37. وتعرض فيورنتينا لصدمة قوية في الثواني الأخيرة من الشوط الأول بعد طرد مدافعه الأرجنتيني غونزالو رودريغز لعرقلته ايكاردي وهو في طريقه للانفراد بالمرمى. ورغم النقص العددي تمكن لاعب الوسط السلوفيني جوسيب إيليشيش من تسجيل الهدف الثاني لفيورنتينا في الدقيقة 62 عبر تسديدة قوية. لكن في الوقت بدل الضائع سجل إيكاردي الهدف الرابع من متابعة لتسديدة زميله ايفان بيريسيتش. ورفع الانتر رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثامن بفارق نقطة واحدة أمام فيورنتينا التاسع.