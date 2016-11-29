﻿تحطم طائرة في كولومبيا تقل فريق «شابيكوينسي» البرازيلي لكرة القدم ومقتل 75 شخصاً ونجاة 6

ميديين (كولومبيا) – رويترز: قالت الشرطة الكولومبية إن فريق شابيكوينسي البرازيلي لكرة القدم كان على متن الطائرة التي تقل 81 شخصا وتحطمت في غابة في كولومبيا، ما أسفر عن سقوط 75 قتيلا.

وكان فريق شابيكوينسي الذي يلعب في الدرجة الاولى للدوري البرازيلي في طريقه لخوض أكبر مباراة في تاريخه، إذ كان سيواجه فريق أتلتيكو ناسيونال في مدينة ميديين في مباراة الذهاب بالدور النهائي لبطولة سودا أمريكانا التي تعادل مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم. وهذه المرة الأولى التي يصل فيها فريق صغير من مدينة شابيكو البرازيلية إلى نهائي بطولة كبيرة من بطولات الأندية في أمريكا الجنوبية، لكنه كان الفريق الأقل ترشيحا أمام منافس يسعى للفوز بثنائية نادرة بعد فوزه بكأس ليبرتادوريس في يوليو/ تموز. وقال مصور في مكان تحطم الطائرة إن عشرات الجثث مسجاة ومغطاة بملاءات عند الحطام مع تفقد 30 من رجال الإنقاذ والشرطة والجيش مكان تحطم الطائرة التي كانت تقل 81 شخصا بين ركاب وأفراد الطاقم.

وانشطرت الطائرة المستأجرة إلى نصفين ولم يعد في الإمكان التعرف إلا على مقدمة الطائرة والجناحين، أما ذيلها فدُمر تماما في الحادث الذي وقع مساء الاثنين. وقال قائد الشرطة الإقليمي خوسيه جيراردو أسيبيدو: «تم إنقاذ ستة أشخاص أحياء ولكن للأسف توفي أحدهم. ولقي بقية من كانوا على متن الطائرة حتفهم. عدد القتلى 76.» وأفاد بيان صادر عن وكالة إدارة الكوارث الكولومبية أن ثلاثة لاعبين هم آلان روشل وحارس المرمى دانيلو وحارس المرمى الاحتياطي جاكسون فولمان نجوا من الحادث. وأضاف البيان أن الناجيين الآخرين من الركاب هما رافييل كوريا غوباتو وخيمنا سواريث. وتوالت التعازي من أسرة كرة القدم العالمية. وقال النادي في بيان إنه لن يدلي بأي تصريحات رسمية إلى أن تصله المزيد من المعلومات من السلطات الكولومبية. وتحطمت الطائرة في منطقة جبلية خارج مدينة ميديين وفي وقت ما تسببت الأمطار الغزيرة في توقف عمليات الإنقاذ. وقالت خدمة «فلايت رادار24» على «تويتر» إنها تلقت آخر إشارة من الرحلة رقم 2933 عندما كانت الطائرة تحلق على ارتفاع 15500 قدم على بعد نحو 30 كيلومترا من وجهتها. وكانت الطائرة المستأجرة تقل 72 راكبا وطاقما من تسعة أفراد عندما تحطمت حوالي الساعة العاشرة والربع مساء بالتوقيت المحلي مساء الاثنين. وقال مسؤولون لوسائل الإعلام المحلية إنه سيجري انتشال الجثث مع بزوغ الشمس. وذكرت منظمات إخبارية برازيلية أن 21 صحافيا كانوا على متن الطائرة.

وأعاد الحادث للأذهان كارثة ميونيخ الجوية عام 1958 عندما لقي 23 شخصا حتفهم، بينهم ثمانية من لاعبي فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي وصحافيين ومسؤولين. وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): «قلوبنا مع عائلات ومشجعي لاعبي فريق شابكوينسي والمنظمات الإعلامية في البرازيل في هذا اليوم المأسوي.» وأعرب الرئيس البرازيلي ميشيل تامر عن حزنه، وقال: «أبدي تضامني في هذه الساعة الحزينة التي تعاني خلالها عشرات العائلات البرازيلية من مأساة. ستبذل الحكومة قصارى جهدها لتخفيف آلام الأصدقاء والأسرتين الرياضية والصحافية.» وتوالت التغريدات من عالم كرة القدم بما في ذلك من فريقي فلامينغو وسانتوس البرازيليين لإبداء الحزن والتضامن بعد فاجعة فريق شابكوينسي. وكتب إيكر كاسياس حارس مرمى بورتو البرتغالي في تغريدة: «أقدم التعازي بعد حادثة الطائرة التي كانت تقل فريق شابكوينسي. لحظة صعبة على كرة القدم. كونوا أقوياء.» وأوقف اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) كل المباريات والأنشطة الأخرى بعد الحادث.