﻿مغني الراب الفلسطيني تامر نفار في مواجهة حملة إسرائيلية رسمية وشعبية

سخنين – أ ف ب: حقق مغني الراب تامر نفار نجاحا بادخال موسيقى الراب إلى المجتمع الفلسطيني العربي في إسرائيل، لكن تطرقه إلى الواقع السياسي للعرب في إسرائيل في أغانيه تسبب له بحملة واسعة رسمية وشعبية يقودها اليمين الإسـرائيلي المتـطرف.

ولد تامر نفار(37 عاما) وترعرع في مدينة اللد في وسط إسرائيل وبدأ يغني الراب عام 2000 وشكل فرقة «دام» التي كانت فرقة الراب العربية الاولى في إسرائيل والأراضي الفلسطينية. وصعد نجمه بين فلسطينيي الداخل والاراضي الفلسطينية.

لكن في الجانب الإسرائيلي، يتعرض للاستهداف بإلحاح لا سيما من اليمين المتطرف ووزيرة الثقافة ميري ريغيف التي تتهمه بإثارة الأحقاد.

خلال الشهرين الماضيين، تعرض نفار إلى حملة واسعة من وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميري ريغيف المنتمية إلى حزب الليكود اليميني التي اتهمته بأنه «يحرض ويتفوه بعبارات مناوئة لإسرائيل كدولة للشعب اليهودي».

واعتبرت أن بعض نصوصه تجد مبررات «للإرهاب».

وتلت ذلك حملات تحريضية مكثفة من نشطاء بارزين من اليمين طالبوا بمنعه من الغناء في مدينة حيفا، لكنه تمكن من إحياء حفلة فيها على الرغم من محاولات التشويش. وحاول ناشطون إنزاله عن المنصة، لكنهم اخفقوا.

على صفحته على «فيسبوك»، استهجن ناشط اليمين ايدان زادوك وصول نفار إلى مدينة حيفا، وقال «هذا الشخص مؤيد للارهاب ومحرض، دعته بلدية حيفا من ميزانية ضرائبنا، وعلى رئيس البلدية ان يفسر لنا ذلك».

ويتهم تامر نفار الحكومة بالتحريض عليه، معتبرا ان «ريغيف ما هي إلا بوق للحكومة لبث سموم العنصرية».

ويقول «كان دائما هناك تحريض هنا وهناك»، لكن خلال الفترة الاخيرة، أصبح التحريض «كثيفا جدا. اصطدمت معهم ثلاثة مرات».

وعن تجربته في عرض مدينة حيفا، يقول «نعم شعرت بخوف… ليس طبيعيا أن ـكون في الحفل ويحيط بي 15 عنصر أمن لتأمين سلامتي. هذا وضع غير طبيعي. كانوا يصرخون «إرهابي، اذهب إلى غزة، ابن زانية».

ويتابع «هناك تامر الفنان الذي يخرج ويقول كلمته بجرأة ويتحدى اليمين والفاشيين، وهناك تامر الأب والزوج الذي يحب زوجته وأولاده ويخاف على نفسه وعليهم ويأخذ تهديدات الفاشيين محمل الجد».

لكنه يذكر أيضا بأنه محاط بأناس يحبونه وأصدقاء عرب ويهود ساعدوه، ويقول «شكرتهم جميعا».

وتأثر نفار بموسيقى الراب للأمريكي توباك شاكور الذي اغتيل في العام 1996. ويقول «أحببت هذه الموسيقى، (…) وصور أغاني شاكور وأغانيه تشبه واقعنا في اللد: كيف كانت الشرطة تطاردهم في شوارعهم الفقيرة، بدون كهرباء. وجدت أنهم يشبهوننا».

ويضيف «كنت لا أتقن اللغة الانكليزية، صرت أبحث عن كلمات الأغاني بالانكليزية، وأطبعها وأجلس في المدرسة وفي يدي القاموس واترجمها».

ويتابع «كل شيء قدمته خرج من واقع اللد، من الحارات، من هذا الغيتو، فعملي أن أوثق جيلي، ولا أخجل أن أدخل كلمات بالعبري في أغاني، فالناس مثلا لا يستعملون كلمة راتب. الناس يستعملون كلمة تلوش».

وتطرق أعضاء فرقة «دام» إلى قضايا اجتماعية من واقع المجتمع العربي وانتقدوها، وغنوا مع الفنانة أمل مرقص «لو ارجع بالزمان» التي تناولت قتل النساء على خلفية ما يسمى بالشرف ودانوا القتل.

كما غنت الفرقة «انا مش بوليتي» وAأنا مش إرهابي» وغيرها.

وغنى نفار في تشرين الأول/اكتوبر في مدينة سخنين في الشمال، واحتشد المعجبون والمعجبات مطلقين هتافات الفرح للقائه وتشجيعه، وتمايلواعلى موسيقى أغانيه.

وينفي نفار أن يكون التحريض عليه جاء لأنه غنى محمود درويش. ويقول «لو غنيت للفنانين حكيم وعمر دياب، سيجد الإسرائيليون سببا للتحريض. أنا أعتقد أن هناك هجوما بشكل عام على الفلسطينيين داخل الدولة، يريدون تركيعنا. أما نحن، فنريد جيلا وحياة أفضل للناس، وأن يعترفوا بالنكبة ومأساتنا. وهم يريدون محو الرواية الفلسطينية بأي شكل من الاشكال، لقد جندوا كل طاقاتهم وميزانياتهم لذلك».

ويتابع «أعتقد انهم يغارون من محمود درويش، لأن محمود درويش كان إنسانا قبل كل شيء وجزءا لا يتجزأ من العالم يشمل بداخله حتى الكارثة اليهودية. لم يكن متعصبا قوميا أو من محبي الصراخ والشعارات».

وانسحبت ريغيف في تشرين الأول/ اكتوبر من احتفال توزيع جوائز «اوفير» للأفلام والإنتاج السينمائي، احتجاجا على أداء نفار أغنية «بطاقة هوية» (سجل أنا عربي) من كلمات محمود درويش.

ويقول نفار إن المغني الإسرائيلي يوسي تسباري غنى بدوره «بعدي بيوم واحد في حيفا «سجل أنا عربي» ولم يتعرض لأي هجوم. الديمقراطية لليهود والعنصرية للعرب».

وتعتبر المتحدثة باسم بلدية حيفا استضافة عرض الفنان تامر نفار جزءا من تعزيز الخطاب الثقافي المتعدد والمتنوع في في مدينة حيفا، مشيرة إلى أن «البلدية تواصل تعزيز مناخ متعدد الثقافات من منطلق الإيمان الكامل بأن هذا ما ينبغي ان يكون».

وتضيف «ولقد استقطب عرضه الآلاف من المشاركين الذين تفاعلوا جدا من العرض».

وعن انتشار الشرطة الكثيف خلال الحفل، تقول «نحن لا ندخل إلى اعتبارات الشرطة، في كل حدث هناك حضور لقوات الأمن، ولم يكن الحضور الامني في هذا الاحتفال أكثر من أي احتفال سابق».