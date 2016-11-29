﻿ تضاعف حالات الإصابة بالسرطان في ألمانيا

برلين ـ د ب أ: ارتفعت حالات الإصابة بأمراض السرطان في ألمانيا بمقدار الضعف تقريبا منذ عام 1970

وأعلنت وزارة الصحة الألمانية ومعهد «روبرت كوخ» الألماني للأبحاث والتحاليل الثلاثاء في برلين في تقرير حديث عن السرطان أن حوالي 482500 شخص أصيبوا بالسرطان في ألمانيا عام 2013

وعزا التقرير هذا الارتفاع إلى ارتفاع متوسط أعمار المواطنين في ألمانيا، حيث تزداد مخاطر الإصابة بأنواع عديدة بالسرطانات مع كبر السن.

وإذا تم استبعاد عامل العمر، سيكون هناك تراجع ملحوظ في عدد الإصابة بأنواع معينة من السرطانات، مثل سرطان الرئة عند الرجال، والذي يتوقف عدد تراجعه أيضا على تراجع التدخين.

وينشر لأول مرة «تقرير الإصابة بالسرطان في ألمانيا» من مركز سجل بيانات الإصابة بأمراض السرطان التابع لمعهد «روبرت كوخ». وحسب البيانات، فإن هذا التقرير يمنح لأول مرة نظرة عامة على الإصابة بالسرطان وتطورات الإصابة بالمرض.