﻿الشرطة الأسترالية تحتجز سمكة قرش

سيدني ـ د ب أ: انتقمت سمكة قرش طولها 5ر1 متر لنفسها من صياد أسترالي وعضته في ذراعه خلال طرحه لها على متن قاربه الثلاثاء، حسبما أفادت تقارير.

وهرع الصياد 73/ عاما/ إلى المستشفى وهو ينزف بغزارة من ذراعه بعد أن قطع كيلومترين بقاربه حتى وصل إلى ساحل كوينزكليف على بعد 107 كيلومترات جنوب غرب ملبورن.

وذكرت القناة السابعة الأسترالية أن السمكة التي تنتمي لأسماك القرش واسعة الأنف ذات السبعة خياشيم ظلت على القارب حتى نقلتها الشرطة .

ويعتقد أن ذراع الرجل قد تعرضت لعضة سيئة للغاية لدرجة أنه سوف يحتاج لجراحة تجميل.