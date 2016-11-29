﻿ «فرس النبي» تتوج حشرة عام 2017 في ألمانيا

برلين ـ د ب أ: تعتبر حشرة «فرس النبي» أو السرعوف في اليابان رمزا لليقظة والصبر والثبات ولكنها تشتهر في ألمانيا بأنها «الأنثى المُهلِكة» بين الحشرات.

وقع الاختيار في ألمانيا الثلاثاء على هذه الحشرة التي تسمى بالألمانية «الراهبة» لتكون حشرة عام 2017

يسعى أصحاب هذا الاختيار لجعل هذه الحشرة ذات العيون الكبيرة المركبة من آلاف العوينات للفت الأنظار إلى عواقب التغير المناخي خاصة وأن هذه الحشرة مصنفة في ألمانيا على أنها مهددة بالانقراض.

عن ذلك يقول البروفيسور توماس شميت، مدير المعهد الألماني للحشرات في مدينة مونشيبرج ورئيس لجنة الاختيار، إن حشرة الراهبة انتشرت بقوة في ألمانيا في السنوات الأخيرة وإن هذا الانتشار هو أيضا أحد عواقب التغير المناخي.

وأوضح البروفيسور الألماني أن قرار اختيار حشرة فرس النبي كـ «سفيرة الحشرات في منطقة الدول المتحدثة بالألمانية» اتخذ بإجماع أعضاء اللجنة خاصة وأن هذه الحشرة ذات منظر ساحر يستدعي فضول من ينظر إليها، مضيفا: «الجميع يعرفون الخنفساء كما أن الخنفساء قدمت من قبل للناس على أنها حشرة العام».

غير أن الخنفساء تعتبر لدى الكثير من الناس جالبة للحظ في حين أن سمعة حشرة الراهبة أسوأ بكثير والسبب في ذلك هو سلوكها التزاوجي حيث تشتهر بأنها قاتلة الرجال «فهي آلة قتل جميلة جدا».

غير أن الخبير الألماني اجتهد في الوقت ذاته في إنقاذ ما يمكن إنقاذه من «سمعة» هذه الحشرة التي اختيرت لأول مرة حشرة العام قائلا إنه ليس من الصحيح تماما أن «تعرض هذه الحشرة في مثل هذا الضوء المخيف» وأضاف: «عملية تزاوج حشرة الراهبة لعبة خطيرة بالفعل بالنسبة للذكر وذلك لأن الذكر أصغر حجما بكثير من الأنثى ولا يقتصر دوره مع الأنثى على التزاوج بل يدخل في عداد الفرائس التي تلتهمها الأنثى أيضا.

أوضح شميت أنه عندما تلفت الأنثى أنظار الذكور إليها باستخدام محفزات جنسية فإن الذكور تكون شديدة الحذر عند الاقتراب منها حيث تتسلل هذه الذكور بحذر من خلف الأنثى وتقفز على ظهرها «وعندما تفعل ذلك بشكل جيد لا يحدث شيء».

وأشار إلى أن الذكر يحرص على الهروب بسرعة من أنثاه بعد انتهاء عملية التزاوج التي يمكن أن تستمر ساعات عدة وإلا انتهت عملية التزاوج بالتهام الأنثى ذكرها خلال ما يعرف بـ «وجبة ما بعد العملية الجنسية».

كما أوضح البروفيسور الألماني أنه من الممكن أن تلتهم الأنثى ذكرها أثناء عملية التزاوج وليس بعد انتهائها وتواصل العملية الجنسية مع الذكر الذي أكلت رأسه «لذلك لا يقتصر حذر الذكر بعد العملية الجنسية بل أثناءها أيضا».

ويرى الخبير الألماني أن العينين الكبيرتين المركبتين لحشرة «فرس النبي» ساحرة وقال إن طول هذه الحشرة يمكن أن يصل إلى 75 مليمترا وإنها توجه عينيها دائما في اتجاه خط الرؤية، مضيفا: «وهذا استثناء مطلق بين الحشرات أن تنظر حشرة لشخص بشكل صحيح وأن تستطيع التركيز عليه».

وأوضح شميت أن حشرة «فرس النبي» تركز على فريستها بعينيها الكبيرتين ثم تسارع ذراع الحشرة إلى فريستها وتصل إليها في نحو 50 إلى 60 ميلي ثانية فقط.

وفي ضوء تعامل الحشرة القاسي مع فريستها سواء أثناء التزاوج مع الذكر أو خارجه فإن علماء الحشرات يرون أن صغر حجم هذه الحشرة يعتبر أمرا مريحا للنفس نسبيا «فعملية الصيد بين الحشرات تحدث بشكل أكثر وحشية منه لدى الفقاريات. فعلى سبيل المثال يقوم الأسد أو النمر بقتل فريسته قبل افتراسها ولكن حشرة الراهبة تمسك بفريستها وتبدأ في التهامها حية».