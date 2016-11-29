﻿إغلاق 4500 موقع إلكتروني تبيع منتجات مقلدة

لاهاي ـ د ب ا: ذكرت وكالة إنفاذ القانون الأوروبية أن الشرطة أغلقت 4500 موقع إلكتروني تبيع سلعا مقلدة، وذلك في إطار عملية لتطبيق إجراءات صارمة ضد سرقة العلامات التجارية والسطو عليها.

واستهدفت العملية التي نفذتها مساء الاثنين بشكل مشترك الشرطة الأوروبية (اليوروبول) والشرطة الدولية (الإنتربول) والسلطات القانونية الأمريكية، المواقع الإلكترونية في 27 دولة.

وركز المحققون جهودهم على المتاجر التي تعرض البضائع على شبكة الإنترنت وتبيع السلع الفاخرة والملابس الرياضية وقطع الغيار والأدوية ومستحضرات التجميل.

وكتبت الشرطة الأوروبية تقول إن الإنترنت أصبحت تستخدم بشكل متزايد لبيع المنتجات المقلدة والمزورة، وأضافت « إن هذه البيانات تبدو كما لو كانت تعرض بتخفيضات في الأسعار، ولكنها يمكن أن تشكل تهديدا حقيقيا لسلامة وأمن المستهلكين «. وشنت الأجهزة الأمنية أيضا حملة إعلامية لتوعية المستهلكين بمخاطر السلع المقلدة.