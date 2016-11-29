﻿أكبر وأقدم شجرة زيتون في العالم… تونسية

تونس ـ «القدس العربي» من حسن سلمان: تعتبر زيتونة «العكاريت» في ولاية «تطاوين» جنوب شرق تونس أكبر وأقدم شجرة زيتون في منطقة حوض البحر المتوسط، وربما العالم، حيث يؤكد بعض الخبراء أن عمرها يتجاوز 9 قرون، ويبلغ محيط جذعها 116 مترا حيث تغطي مساحة حوالي ألف متر مربع. ويؤكد مالك الشجرة عروسي العكروت أنها تعود إلى العهد الروماني، مشيرا إلى أنها أنتجت عام 1992 أكثر من 1500 لتر من زيت الزيتون، لكنه يؤكد أن الانتاج تراجع في السنوات الأخيرة بسبب ندرة الأمطار في تلك المنطقة.

يُذكر أن تونس احتلت مؤخراً المركز الأول عالميا في صادرات زيت الزيتون، حيث حققت صادرات قياسية تقدر بـ300 ألف طن، متفوقة على كل من اسبانيا وإيطاليا.