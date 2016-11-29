﻿أكبر معمرة في العالم تحتفل بعيد ميلادها الـ117

روما ـ د ب أ: احتفلت أمس إيما مورانو، وهي امرأة من شمال غرب إيطاليا، وتعتبر أكبر معمرة في العالم، بعيد ميلادها الـ117.

وذكرت وكالة الأنباء الايطالية (أنسا) أن مورانو، التي تعزو السبب وراء طول عمرها، إلى تناولها ثلاث بيضات يوميا، كانت ستقضي يوما «عاديا» مع أقاربها ومهنئيها في منزلها الواقع في بالانزا، وهي قرية تتمتع بمناظر خلابة وتقع على بحيرة ماجيوري.

ومن جانبه، احتفى الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، بإنجازها الـ»استثنائي» في رسالة عامة. وينظم مجلس البلدية المحلي التي تتبعه، عرضا مسرحيا موسيقيا وتقديم كتاب عن حياتها، في وقت لاحق.

وتقول بلدية فيربانيا، إن مورانو كانت مرت بحياة قاسية. وكانت الأخت الكبرى بين ثمانية أشقاء وتزوجت من رجل سيء انفصلت عنه «بشجاعة». وتوفي ابنهما الوحيد بعد ستة أشهر من ميلاده.

وذكرت «أنسا» أن مورانو كانت أصيبت بوعكة صحية الأسبوع الماضي، إلا أنها تماثلت للشفاء وهي بكامل اليقظة الآن. وأوضحت وكالة الأنباء أن مورانو تقول للأشخاص الذين يسألونها عن حالها: «أعتقد أنني جيدة. كما يقول الأطباء ذلك أيضا».