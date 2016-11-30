مجلس الأمن يصوت الأربعاء على قرار جديد بالعقوبات على بيونغ يانغ

نيويورك- الأناضول- يصوت أعضاء مجلس الأمن الدولي، صباح الأربعاء، على مشروع قرار يشدد من العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية بسبب تجاربها النووية والبالستية.

ويفرض مشروع القرار الذي صاغته واشنطن قيودا على صادرات بيونغ يانغ من الفحم والأعمال الفنية بقصد تجفيف المصادر الأساسية لعائدتها من العملة الصعبة التي تستخدمها في تمويل تجاربها البالستية.

ويحدد مشروع القرار أسماء 11 شخصا إضافيين لإخضاعهم لحظر السفر وتجميد الأصول من بينهم سفيري بيونغ يانغ السابقين في مصر وميانمار- وذلك بالإضافة إلى قائمة العقوبات الحالية والتي تحوي بالفعل أسماء 28 فردا من كبار المسؤولين و32 كيانا اقتصاديا.

ويتضمن مشروع القرار دعوة الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إغلاق مكاتب بيونغ يانغ التمثيلية وخفض عدد الموظفين في البعثات الدبلوماسية لكوريا الشمالية، وتعليق التعاون العلمي والتقني الرسمي معها.

ويدين مشروع القرار التجربة النووية” التي أجرتها بيونغ يانغ في 9 سبتمبر/ ايلول الماضي”.

يذكر أن كوريا الشمالية أطلقت خلال العام الجاري، 21 صاروخا باليستيا، إضافة إلى زعمها إطلاق رأسين حربيين نوويين في اختبارين نفذتهما في 9 سبتمبر/ أيلول، ويناير/ كانون الثاني الماضيين

ووافق مجلس الأمن الدولي، مطلع مارس/ آذار الماضي، بالإجماع، على قرار أمريكي، يقضي بفرض عقوبات مشددة على كوريا الشمالية، بهدف الضغط عليها للتخلي عن برنامجها النووي، وذلك بعد شهرين من إعلان بيونغ يانغ، إطلاق قنبلة هيدروجينية، وبعد شهر واحد فقط من تأكيدها، إجراء تجربة على نطاق واسع لاختبار صواريخ بالستية محظورة تحت ستار إطلاق قمر اصطناعي للفضاء.