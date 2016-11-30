مدينة ملاهي أسترالية تفتح أبوابها من جديد في ديسمبر بعد حادث أودى بحياة أربعة أشخاص

سيدني- رويترز- قالت شركة (أردنت ليجر جروب) التي تدير مدينة ملاهي دريموورلد في أستراليا الأربعاء إن الملاهي ستفتح أبوابها من جديد في العاشر من ديسمبر كانون الأول بعد مقتل أربعة أشخاص في إحدى ألعابها الشهر الماضي.

وأغلقت دريموورلد ومدينة ملاهي وايتواتر المجاورة لها منذ الحادث الذي وقع في لعبة (ثاندر ريفر رابيدس) يوم 25 أكتوبر تشرين الأول.

وكانت الشرطة الأسترالية قالت وقت الحادث إن أربعة أشخاص قتلوا بعد أن أطاح خلل فني باثنين من الضحايا من عربة في اللعبة بينما حوصر اثنان آخران بداخلها.