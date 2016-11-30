ترامب يختار وزيرة العمل السابقة إيلين تشاو وزيرة للنقل

واشنطن- د ب أ- قال الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إن ترامب اختار وزيرة العمل السابقة إيلين تشاو لتشغل منصب وزيرة النقل في إدارته الجديدة.

وقال ترامب إن تشاو، التي عملت وزيرة للعمل في عهد الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، تمتلك قيادة وخبرة “لا تقدر بثمن في مهمتنا لإعادة بناء البنية التحتية بطريقة مسؤولة من الناحية المالية”.

وأضاف أن تشاو، المتزوجة من ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، لديها “رؤية واضحة فيما يتعلق بتحويل البنية التحتية لبلادنا والإسراع من وتيرة النمو الاقتصادي والإنتاجية وخلق وظائف برواتب جيدة”.