الطيران الإسرائيلي يطلق صاروخين على ريف دمشق دون وقوع اصابات

دمشق- أ ف ب- أطلق الطيران الإسرائيلي صاروخين على ريف دمشق فجر الاربعاء دون أن يحدث إصابات، حسبما نقلت وكالة الاعلام الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري.

وقال المصدر “أقدم طيران العدو الاسرائيلي فجر اليوم على اطلاق صاروخين من المجال الجوي اللبناني سقطا في منطقة الصبورة بريف دمشق الغربي دون وقوع اصابات”.

واعتبر المصدر أن الهجوم جاء “في محاولة لصرف الانظار عن نجاحات الجيش العربي السوري ورفع معنويات العصابات الارهابية المنهارة”، بحسب الوكالة.

ويأتي إطلاق الصاروخين بعد يومين من إعلان الجيش الإسرائيلي أن طائراته شنت غارة ليل الأحد الاثنين في الجولان، غداة قيام مسلحين على صلة بتنظيم الدولة الاسلامية بإطلاق النار على جنوده في الجزء التي تحتله إسرائيل من هذه المرتفعات السورية.

كما استهدفت طائرة عسكرية مواقع للجيش السوري في ايلول/ سبتمبر بعد اطلاق النار على المنطقة المحتلة بشكل غير متعمد.

ويحمل الجيش الإسرائيلي الجيش السوري مسؤولية اطلاق النار على الاراضي السورية المحتلة أيا كان مصدره.

ومنذ حرب حزيران/ يونيو 1967، تحتل الدولة العبرية حوالى 1200 كلم مربع من هضبة الجولان السورية (شمال شرق) واعلنت ضمها في 1981 من دون ان يعترف المجتمع الدولي بذلك. ولا تزال حوالى 510 كيلومترات مربعة تحت السيادة السورية.

ووجهت اسرائيل منذ 2013 سلسلة ضربات طاولت اهدافا سورية او اخرى لحزب الله الشيعي اللبناني الذي يقاتل الى جانب النظام السوري.