مصرع عائلة عراقية نازحة من خمسة أفراد إثر احتراق خيمتها جنوب الفلوجة

الأنبار- الأناضول- لقيت عائلة عراقية نازحة مكونة من خمسة أفراد مصرعها، الأربعاء، إثر احتراق خيمتها جنوب الفلوجة بمحافظة الأنبار.

وقال النقيب أحمد الدليمي، الضابط في شرطة محافظة الأنبار غربي البلاد، للأناضول، إن “شرطة قضاء عامرية الصمود (23 كلم جنوب الفلوجة)، تلقت بلاغًا باندلاع حريق في إحدى الخيام بمخيم المركزية بالقضاء”.

وأضاف الدليمي، أنه “بعد إخماد الحريق تبين أن عائلة نازحة مكونة من 5 أفراد وهي أب وأم وثلاثة أطفال لقوا مصرعهم داخل الخيمة نتيجة الحريق”.

ولفت إلى أن “التحقيقات الأولية للحادث تشير إلى أن أسباب الحريق ووفاة العائلة النازحة في داخلها جاء بسبب مدفأة”.

يذكر أن آلاف الأسر العراقية نزحت من مختلف مناطق الأنبار مطلع 2014، بعد دخول تنظيم داعش إلى معظم مناطق ومدن المحافظة ووقوع مواجهات واشتباكات عنيفة بين القوات العراقية ضد عناصر التنظيم آنذاك.