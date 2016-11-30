مدير المخابرات الأمريكية: سيكون من “الحماقة” إلغاء الاتفاق مع إيران

لندن- رويترز- قال جون برينان مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) إنه سيكون من “الحماقة البالغة” أن يقدم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على إلغاء الاتفاق النووي مع إيران لأن نتيجة ذلك على الأرجح هي امتلاك طهران وغيرها من الدول للأسلحة النووية.

وقال برينان في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الأربعاء “ربما تسفر عن برنامج أسلحة داخل إيران مما سيدفع دولا أخرى في المنطقة للبدء في برامجها الخاصة بها”.

وأضاف “لذا أعتقد أنها ستكون قمة الحماقة إذا أقدمت الإدارة المقبلة على إلغاء الاتفاق”.

وقال إنه فيما يتعلق بالأزمة السورية فإن على ترامب أن يكون بالغ الحذر في تعامله مع روسيا.

وقال “أتمنى أن تتحسن العلاقات بين واشنطن وموسكو”.

وأضاف “على الرئيس المنتخب ترامب وإدارته الجديدة الحذر من الوعود الروسية. أرى أن الوعود الروسية -بالنسبة إلينا- لم تتحقق”.