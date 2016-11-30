لوفتهانزا تلغي حوالى 900 رحلة الاربعاء بسبب اضراب الطيارين

برلين- أ ف ب- الغت شركة لوفتهانزا الالمانية مجددا الاربعاء حوالى 900 رحلة في ظل اضراب طياريها المستمر منذ اسبوع بسبب خلاف على الرواتب مع الادارة.

وأعلنت الشركة أن 890 رحلة بما فيها رحلات طويلة الغيت الاربعاء، ما يطاول نحو 98 الف مسافر، مشيرة إلى انها وضعت خطة طيران استثنائية سعيا للحد من انعكاسات اضراب طياريها.

وبعد وقف اضرابهم الاحد والاثنين، استأنف الطيارون حركتهم الثلاثاء استجابة لدعوة نقابة “كوكبيت”، في الاضراب الخامس عشر منذ 2014.

وأدت ستة أيام من الاضراب منذ الاربعاء الماضي إلى الغاء 4461 رحلة بالاجمال، وفق ما أعلنت الشركة.

ويتواصل اختبار القوة بشأن الرواتب بين نقابة الطيارين وادارة الشركة منذ ربيع 2014.

ولم تتوصل الادارة والطيارون الى الاتفاق على زيادة في الاجور، ورفضت نقابة “كوكبيت” بشكل قاطع اقتراحات الوساطة الصادرة عن لوفتهانزا، وتنظم قرابة الظهر تظاهرة في مطار فرانكفورت.

ولا يشمل الاضراب الشركات الاخرى التابعة لمجموعة لوفتهانزا، اي يورو وينغز وسويس وأوستريان ايرلاينز وبراسل ايرلاينز التي تواصل رحلاتها وفق الجدول.

ولم تصدر حتى الان اي دعوة لمواصلة الاضراب الخميس.