الرئيس الصيني يدعو المجتمع الدولي لإعطاء أولوية للقضية الفلسطينية

بكين- الأناضول- دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، المجتمع الدولي إلى جعل القضية الفلسطينية مسألة أولوية على جدول الأعمال، وصولًا إلى تحقيق هدف إقامة دولتين بأسرع وقت ممكن.

ونقلت وكالة “شينخوا” الصينية، عن “جين بينغ” الأربعاء، قوله في برقية وجهها إلى الأمم المتحدة بمناسبة “اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني” الذي يصادف 29 من نوفمبر/ تشرين ثان من كل عام، “ينبغي إعطاء الأولوية للقضية الفلسطينية في الأجندة الدولية”.

وعن أهمية القضية، أوضح أنها “تمثل جوهر قضية الشرق الأوسط، وتعد مشكلة عميقة الجذور تعرقل إحلال السلام الدائم في جميع دول المنطقة”.

في السياق ذاته، حث الرئيس الصيني كلًا من إسرائيل وفلسطين على “الحفاظ على أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب المزيد من تصعيد التوترات، وصولًا إلى تحقيق هدف إقامة دولتين بأسرع وقت ممكن”.

ولفت إلى أن “بلاده ترحب وتدعم جميع المساعي من أجل تحقيق استئناف مبكر لمحادثات سلام مثمرة”.

واختتم رسالته مشددًا أن “الصين داعم قوي للقضية العادلة للشعب الفلسطيني، ووسيط مخلص من أجل تحقيق سلام فلسطيني- إسرائيلي شامل وعادل ومستدام”.

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في إبريل/ نيسان 2014 بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان والإفراج عن معتقلين أمضوا سنوات طويلة في السجون الإسرائيلية، ورفض قيام دولة فلسطينية على حدود 1967.

واليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو مناسبة تبنتها وتنظمها الأمم المتحدة.