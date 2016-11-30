علي جابر يُفجّر مفاجأة عن إنسحاب القصبي من “اراب جوت تالنت”

دبي ـ أكّد العميد علي جابر في حديث إذاعي لبرنامج “بصراحة” عبر أثير إذاعة Fame FM، أنّ الموسم الخامس من برنامج “اراب جوت تالنت” Arabs Got Talentهو الأهم بين كلّ المواسم التي سبقته.

وأشار إلى أنّ المواهب جميعها واثقة من نفسها ومهمة أكثر وهناك تنوع كبير بالمواهب، وأشار إلى أنّ هذا البرنامج سرّه في أنّه يجذب كل العائلة، من الصغير إلى الكبير، وعامل التشويق مهم جداً حيث لا يعلم المشاهد ماذا سيكتشف مع إطلالة كل موهبة.

وعن استمرار وجود شمس الأغنية نجوى كرم كعضو في لجنة تحكيم البرنامج، على الرغم من تصريحها في السابق وفي أكثر من مناسبة أنّها قد لا تعود إلى البرنامج وأنّها تدرس احتمال البقاء فيه، قال العميد أنّ نجوى تحبّ البرنامج وليست بحاجة لأن يقنعها أحد بالبقاء وهي سعيدة جداً، وختم قائلاً: “نجوى تقدّر هذا الموضوع ونحن نقدّرها”.

وعن غياب الممثل السعودي ناصر القصبي وانسحابه من اللجنة بسبب انشغاله بتصوير مسلسل “العاصوف”، كشف العميد أن هذا المسلسل كبير جداً وهو يروي قصة مدينة جدة في أول القرن وهو يعمل عليه منذ ثلاث سنوات، ولفت إلى أنّ البرنامج لم يأتِ بأي نجم رابع مكان القصبي لأن القيمين على البرنامج لم يحظوا بنجم بقامته، وكشف أنّ موعد عرض البرنامج سيكون في آذار/ مارس القادم.