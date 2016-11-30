شقيق الفنانة التونسية ذكرى يكشف تفاصيل جديدة… ما علاقة القذافي؟

تونس ـ كشف محمد توفيق محمد الدالي شقيق الفنانة التونسية الراحلة ذكرى، أن العائلة تحصّلت على معلومات مفادها، أن الراحلة قد تعرضت لعملية اغتيال، في الذكرى 13 لمقتلها.

وقال الدالي إنه يملك معطيات مبدئية وأسماء أشخاص من دولة معينة، تورطوا في عملية اغتيال الراحلة ذكرى بعد أدائها لأغنية كتب كلماتها معمر القذافي، واعتبروا فيها إساءة لتلك الدولة.

وتحدّث الدالي في تصريح لإذاعة “جوهرة أف أم”، عن غموض بقي يلفّ عملية وفاة أخته، وانتحار زوجها، مشيرًا إلى أنّ “ملف مقتل الفنانة ذكرى بقي غامضًا، ولم يقتلها زوجها، مثلما تمّ الترويج لذلك”.

وبدأت ذكرى مشوارها الفني في العام 1980، وأنتجت العديد من الألبومات الغنائية، وعرفت بقوة صوتها وإمكانيتها لأداء جميع أنواع الأغاني بما فيها القصائد والموشحات والأغاني الطربية.

وبعد سنوات من إقامتها في مصر، تزوجت من رجل الأعمال المصري أيمن السويدي، وقتلت الفنانة ذكرى في نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2003، بعد إطلاق النار عليها، من طرف زوجها، الذي انتحر بعد ذلك، كما تناقلت الأنباء.